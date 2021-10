Flere alvorlige trafikkulykker: – Bedre å komme for sent enn å havne i ei ulykke

– Det er bedre å komme litt for sent enn å havne i alvorlige ulykker.

Det sier operasjonsleder Mari Lillestø ved Nordland politidistrikt til NRK.

I løpet av de mørke morgentimene i dag var det flere trafikkulykker i Nordland.

Fraktet med helikopter til UNN

06.15 fikk nødetatene melding om ei alvorlig trafikkulykke langs FV7526 på Finnøya i Hamarøy kommune.

Her skal en mann i 50-årene ha mistet kontrollen over kjøretøyet. Han skal først ha truffet fjellveggen, og deretter autovernet.

Nødetatene kom til stedet litt etter klokken 06.30. Føreren ble sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i helikopter.

Mannen skal være alvorlig skadet, men stabil, opplyser UNN til NRK.

08.20 meldte politiet om ei ny ulykke hvor en mann i 40-årene hadde brutt vikeplikten og kjørt inn i en moped i Mo i Rana sentrum.

Mopedisten var i tenårene og ble umiddelbart sendt til sykehus for operasjon, opplyser operasjonslederen.

Tilstanden her er foreløpig ukjent.

Mannen som brøt vikeplikten ble fratatt førerkortet. Politiet har opprettet etterforskning og tiltalt bilføreren.

Det var mørkt, vått og dårlig sikt på stedet.

Dårlig vær

Like etter kom meldingen om ei utforkjøring i Gullesfjord i Vesterålen.

Her var tre personer involvert. To av dem ble fraktet til legevakt for sjekk, men dette skal ikke ha vært ei alvorlig ulykke, ifølge politiet.

– Fellesnevneren her er været, sier operasjonsleder Lillestø.

Politiet oppfordrer sjåfører til å ta det med ro og sko seg etter forholdene.

– Spesielt i morgentrafikken når det er mange myke trafikanter ute. Vær ekstra aktpågivende å beregn god tid, sier hun.

Spesielt utfordrende i overgangsperioder

Regionleder for Trygg Trafikk i Nordland, Kari Vassbotn, mener vi må bli flinkere til å avpasse farten etter forholdene. Foto: Trygg Trafikk

– Vi er litt sløve i overgangene hvert år. Det ser vi alltid.

Det sier Kari Vassbotn. Hun er regionleder for Trygg Trafikk i Nordland.

– Det som er ganske vanlig er at vi glemmer hvordan det er å kjøre når det er glatt. Vi er ikke flink nok til å tilpasse oss forholdene. Det er noe vi alle må bli bedre på, sier hun til NRK.

– Er ikke folk flink nok til å sjekke værmeldingen før de skal ut å kjøre?

– Nei, folk er ikke det. Så kan man heller ikke stole på værmeldingen. Selv om det står at det er plussgrader, kan det være kaldt i bakken. Da kan man få is-glaserte veier, hvor man tror det er vått, men det viser seg at det er is. Så husk å sjekk veien og kjør heller litt saktere enn det du tror er forsvarlig, sier hun.

Vegtrafikksentralen forteller i dag om flere sørpe- og brøyteklager over hele Nordland, i tillegg til ulykker.

– Det totale trafikkbildet er ganske normalt på denne årstiden, bortsett fra ulykkene, sier trafikkoperatør Lars Nordås.

Han bekrefter at det er glatt på veiene flere steder.

NRK påpeker at det foreløpig ikke er bekreftet at det er værforholdene som er årsaken til ulykken i Hamarøy.