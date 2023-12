Fleire vil gi ei jul til andre familiar

– Det var så triveleg at dette må vi berre gjere fleire gongar.

Det seier Sandra Wiik som har gått saman med ein stor venegjeng for å gjere klar ei eske med mat og gåver til nokon som treng det før jul. Det er tredje året på rad at dei gjer det.

– Det er jo for å gi noko fint til nokon som kanskje gruar seg litt til jul. Og skape julekjensle for andre.

Det gjer dei via det frivillige prosjektet «Gi en jul» som er eit samarbeid med blant andre barnevernet og Nav.

Her kan ein registrere seg som givar for å hjelpe dei med julemiddagar og gåver. Det er for foreldre og barn som ikkje har moglegheit til å handle inn sjølv.

Gunnar Eide er i år sjåfør og køyrer ut esker med mat og gåver til familiar som treng det.

– Eg synest det er veldig triveleg. Det er eit lite bidrag for å gjere jula litt betre for nokon andre.

Eide har sjølv vore givar, og får litt julestemning av å hjelpe til i jula. I år er han sjåfør og køyrer rundt eskene fylt med mat og gåver.

– Det gjer litt inntrykk å sjå korleis mange har det, det gjer det. Det er ikkje alle som har det så bra.

Grethe Simonsen held styr på prosjektet i Bodø. Ho budde tidlegare i Stavanger og var givarar, og tok med seg konseptet då ho flytta til Bodø. Ho fortel at dei starta med 20 familiar, mens dei no har 164 familiar som vi gi. Over 40 givarar får ikkje gi, fordi det er fylt opp på listene.

– Det har auka og auka, seier Simonsen.

Ho var spent før jula med tanke på dei dyre prisane i samfunnet.

– Eg var spent, men det er verkeleg givarglede. Folk går berre saman i fleire grupper.

– Er det nokon som tener pengar på dette eller er alt frivillig?

– Nei, alt er frivillig. Mottakarane tener jo på det, men ikkje pengar. Av dei frivillige som jobbar med det er det ingen pengar i omløp.

Simonsen estimerer at givarane brukar rundt 1.000 kroner per person, og forklarar at det er ingen andre enn dei som tar imot gåvene som tener noko på prosjektet.