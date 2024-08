Fleire redningsoppdrag: Vil ha hjartestartarar i Helgelandstrappa

Det burde vere hjartestartarar i Helgelandstrappa på 4.000 trappetrinn.

Det seier Willy Andrè Engås til avisa Helgelendingen.

Engås har jobba i ambulansetenesta i 32 år og er opptatt av at vanlege folk kan bistå i nødstilfelle.

– Det er heilt klart eit behov for hjartestartarar overalt, og det er bra at det kjem fleire og fleire. I Helgelandstrappa har vi opplevd auke i tal oppdrag for oss i ambulansetenesta, og etter den siste hendinga tenker eg at no må vi få ut hjartestartarar og førstehjelpsutstyr i sjølve trappa, seier han til avisa.

Det har vore fleire redningsaksjonar i Helgelandstrppa, og sist fredag var det ei alvorleg hending kor ei ung kvinne blei redda etter hjartestans.