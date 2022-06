Lofoten-fjell ramponert med vinkelsliper: – Åpenbart et brudd på loven

De siste årene har fjellmannen Ivar Holdal sett flere eksempel på hærverk i fellene i Lofoten. Under en tur nylig, dokumenterte han sammen med en annen turgåer flere eksempler på vandalisme i utmarka.

Enkelte av rissingene er komplekse, og en av dem viser et øye risset inn i stein på fjellet Skottinden. Turgåeren mistenker at han må ha hatt med seg en batteridrevet vinkelsliper eller tilsvarende.

Hendelsen ble først omtalt i Lofotposten i helga.

– Det er forsøpling rett og slett, hærverk. Det er miljøkriminalitet vil jeg si. Jeg blir lei meg når jeg kommer opp og ser noe slikt.

Ved toppen av fjellet Steinskammen i Vestvågøy kommune har noen valgt å forevige fjellets navn i steinen. Ved fjellet Rishamran, mener Holdal gjerningspersonen har misforstått og risset inn "Ristindan" i stedet. Det som antakeligvis skal forstille et øye preger Skottinden. På toppen av Saupstadtind har en person ifølge Holdal også gjort seg flid med å male graveringen hvit.

På en av de rammede fjellene ligger det ei vardebok for turgåere som tar turen helt til topps. At ikke folk heller signerer seg i vardeboka, er for Holdal uforståelig.

– Vedkommende har valgt å bruke vinkelsliperen til å skrive navnet på fjelltoppen i stedet for å bruke boka. Det er ikke det man ønsker å se når man kommer til en fjelltopp, sier han til NRK.

Holdal sier at de siste eksemplene føyer seg inn i en lang rekke av lignende tilfeller i Lofoten.

Ved disse toppene mener lokale det er gjort lignende hærverk: Ekspandér faktaboks Skolmen

Ristinden

Østhimmeltinden

Skottinden

Vetten

Yttersiden

Rishamran

Saupstadtinden

Lille Skrådalstinden

Berget

Nordtinden

Finnkjerka

Blåtinden

Middagstinden

Steinskammen

Kleivnesset

Ved en annen topp har den ansvarlige også risset inn feil stedsnavn, forklarer Holdal.

– Plassen heter Rishamrene, han har risset inn «Ristindan». Om han har hatt det travelt, nei, det vet man jo ikke.

Åpenbart et lovbrudd, mener Miljødirektoratet

Miljødirektoratet har sett bildene og lest Holdals uttalelser om saken. Seksjonsleder Trond Flydal ved seksjon for juridisk mangfold, sier han liker svært dårlig det han ser.

– Dette er kjedelig tilfeller av skadeverk og vandalisme. Jeg forstår godt at folk ikke liker det når det settes igjen slike spor. Det er veldig uheldig om dette skulle bre om seg.

Miljødirektoratet mener eksemplene fra Lofoten åpenbart dreier seg om lovbrudd. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Han sier videre at det kan dreie seg om mulige lovbrudd på både friluftsloven, straffeloven og verneforskriften.

– Det er åpenbart et brudd på friluftsloven og bestemmelsene om sporløs ferdsel.

– Er dette straffbart?

– Slik jeg ser det, er det straffbart det som er gjort her. Det er et brudd på friluftsloven, men et kan også være definert som skadeverk etter straffeloven, sier Flydal

Avdelingsleder for natur og friluftsliv i DNT, Anne-Mari Planke sier at hun kun kjenner til

Avdelingsleder Anne-Mari Planke i DNT sier sporløs ferdsel er og blir et svært viktig prinsipp i all ferdsel i utmark. Foto: Julie Maske / DNT

saken gjennom bildene i artikkelen, men sier at sporløs ferdsel er viktig og gjelder alle.

– I DNT jobber vi med å minne folk på å ferdes sporløst. Det henger sammen med allemannsretten som er en unik verdi i Norge. Men for å kunne bruke denne retten følger det også med noen plikter. Det innebærer at alle som ferdes i utmark skal opptre hensynsfullt overfor både grunneier, brukere og andre og ikke påføre miljøet skade.

Dette sier frilufsloven: Ekspandér faktaboks Friluftsloven § 11.(Ferdselskultur og eierens bortvisingsrett.) Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.

Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe.

Sammenligner hærverk med forsøpling

Holdal sammenligner det omfattende hærverket med forsøpling. Forskjellen er at det sjokolade-papiret du kastet sist tur kan plukkes opp, det kan ikke dette.

– Det er det samme som når du ser søppel ellers rundt i naturen. Det lar seg ikke reparere med mindre man tar en vinkelsliper og visker det ut. Men da har man ødelagt mye mer av steinen igjen, mener Holdal.

Ivar Holdal avbildet på Ristinden tidligere i sommer. Foto: Privat

Den fjellvante mannen har bestemt seg for å politianmelde forholdet. Han sier at det er en gjengs oppfatning om at dette ikke er greit, noe flere har uttalt.

– Det er stor skade som er gjort. Når man møter slikt, er mye av gleden ved turen borte. Det har vært slik siden forrige istid og hvorfor skal ikke vi bevare det slik for ettertiden også? spør han.