De fleste drar til Roma eller på spa – Lena ble med Kåre på sjøen for å feire kjærligheten

1. juni 2019 møttes de to i Fosnavåg i Møre og Romsdal. Begge sier det var kjærlighet med første blikk, og siden da har de to vært et par.

Men Kåre arbeider som maskinsjef om bord på en båt. Dette medfører at han er mye på sjøen. Det siste året har han vært store deler av tiden i Tyrkia, og de to har knapt sett hverandre.

Da Kåre endelig vendte snuten hjemover var det imidlertid dags for vinterfiske – og han planla å reise nordover til Lofoten.

Lena, som savnet ham stort, kom på en plan.

– Jeg blir med deg!

Ingen erfaring

Lena og Kåre ler høyt når de forteller om hvordan det gikk til at hun ble med ham på tur. Hun hadde tross alt knapt vært i en fiskebåt før hun plutselig skulle være Kåres eneste medhjelper under det viktige vinterfiske.

– Jeg var med to uker på makrellfiske i fjor, også det fordi jeg savnet Kåre. Det er den eneste erfaringen jeg har, sier Lena og ler høyt.

Fra juni i fjor til februar i år hadde de kun hatt tre uker sammen. Det er følgelig tøft når du er nyforelsket.

STRÅLENDE: Kåre var veldig glad da Lena ble med ham på vinterfiske. Foto: Privat / Privat

– Hadde det ikke vært for FaceTime så vet jeg ikke hva vi skulle gjort, sier Kåre før Lena sier seg enig.

– Det er kanskje to dager vi ikke har pratet sammen. Så det har absolutt vært viktig for oss.

– Hvordan reagerte du da hun foreslo at hun skulle være med deg?

– Jeg ble kjempeglad, også spurte jeg; vil du virkelig det? Er du sikker?

– Da var jeg storfornøyd altså.

Lite fisk og mye kjærlighet

Planen var egentlig å seile til Lofoten. Men da rapportene om dårlig fiske begynte å tikke inn bestemte de seg for å endre planene.

Bakkestad i Vesterålen ble det nye målet, men ei heller her har fiske vært spesielt bra.

– Ikke spør om det. Det er ikke mye å skryte av sier Kåre før Lena ler høyt.

HARDT ARBEID: Lena viker ikke for hardt arbeid på tur. Det må til når fisken skal fanges. Foto: Privat / Privat

Fisket har vært dårlig – som for så mange andre i år. Men det stopper ikke Lena og Kåre fra å kose seg.

– Om ikke vi har fått så mye fisk, så har vi fått kjærestetid sammen, sier Lena.

– Hvordan har det vært å være med på vinterfiske? Du må ha bein i nesa – det er vel ikke for alle?

– Det har jeg. Og jeg er veldig sta. Når jeg har bestemt meg for noe så skal det gjennomføres, svarer Lena før Kåre legger til:

– Ingenting stopper henne.

LITE FISK: Kåre klør seg i hodet. Mye fisk har det ikke blitt på turen. Foto: Privat / Privat

Matblogg

Før turen opprettet Lena en Facebook-gruppe for folk som ønsket å følge med på eventyret i Vesterålen. Egentlig hadde hun et håp om å dele masse bilder av fersk torsk, men det har det blitt lite av.

– Det har vel blitt en liten matblogg kan du si.

Kåre forteller at de aller argeste fiskerne vet hvor fisken står, men at det er vanskeligere for de uten altfor mye rutine. I tillegg har ikke været vært på parets side.

MATBLOGG: Det ble ikke mye fisk, men matblogg ble det. Foto: Privat / Privat

– Første uken var det bare uvær. Vi prøvde oss et par dager der vi bare måtte snu.

– Har dere kranglet på turen?

– Det har vi ikke gjort. Vi har ikke hatt en diskusjon. Vi er enige om det meste og tar hensyn til hverandre, svarer Lena.

– Vil dere anbefale dette som kjærlighetstur til andre par?

– Absolutt!