– Det er både spektakulært og vi er ganske redde. Det er veldig stressende, for det er store krefter i sving, forteller havforsker Keno Ferter engasjert.

Sammen med Otte Bjelland i Havforskningsinstituttet og folk fra Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har de vært på haitokt langt til havs utenfor Vesterålen.

Og fangsten var ingenting å kimse av: På én uke ble fire håbrann på over 100 kilo ble fanget, merket og sluppet løs.

Håbrann ser fryktinngytende ut, men mennesker er heldigvis ikke en del av menyen til haien. Foto: Havforskningsinstituttet

Veien dit har vært en berg-og-dalbane av følelser, forteller Ferter.

– Først må vi finne haien. Denne gangen fikk vi tips fra en fiskebedrift som hadde observert hai.

Deretter må agnet gjøres klart. Og heller ikke det er småtterier.

– Vi bruker hel sei eller makrell på én til to kilo som agn. Og i stedet for vanlig fiskesnøre bruker vi metallvaier for at ikke haien skal bite over.

Deretter er det bare å slippe ned snøret og vente.

Fester satellittmerke i ryggfinnen

Plutselig rykker det til i stangen.

– Det å få napp er en helt spesiell følelse. Snøret sitter bom fast i sjøen, fortsetter Ferter.

Havforskerne Keno Ferter og Otte Bjelland i Havforskningsinstituttet jobber med å kartlegge haiens bevegelser i norske farvann i prosjektet Haier på farten. Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

Nå begynner den vanskeligste – og skumleste fasen.

– Først må man snøre inn en hai på over 100 kilo. Deretter må man berolige fisken. Så legger vi et tau rundt magen og halefinnen på haien. Da må man være ekstremt konsentrert, sier Ferter.

Deretter festes et sporingsmerke i brusken på ryggfinnen. Når det er gjort settes satellittmerket på. Denne sender posisjonen til haien, så lenge finnen befinner seg over vann.

Satellittmerket festes i ryggfinnen til håbrannen. Denne sender posisjonen til haien når finnen er over vann, slik at forskerne kan følge med på bevegelsene. Foto: Havforskningsinstituttet

– Merkingen skal skje så raskt som mulig. Vi ønsker ikke skader på hverken folk eller fisk. Den operasjonen som vi holder på med kan være farlig.

Til slutt kan beistet endelig slippes løs.

– Det er en fantastisk følelse når merkingen er gjort og vi kan slippe løs haien. Da blir man veldig lettet.

Etterpå kan forskerne følge med på hvor fort og hvor langt haien svømmer.

– De svømmer ekstremt store distanser på bare få dager. Den ene haien har svømt 600–700 kilometer. Den har fulgt kysten sørover ned til Frøya, og deretter svømt vestover i retning Shetland, sier Ferter.

Merkene ble satt på haien utenfor Vesterålen. Deretter kunne forskerne følge dens ferd sørover langs kysten, før den satte kursen vestover. Foto: Havforskningsinstituttet

– Ikke farlig for mennesker

Haiene, som er av arten håbrann, ligner mye på både makrellhaien og hvithaien.

– De ser veldig ut som en hvithai, og vi kaller den for «hvithaiens fetter».

Hvithaien er havets fremste rovdyr og kan også angripe mennesker. Men håbrannen i norske farvann er i all hovedsak ufarlig for mennesker. Foto: Geoff Spiby / national / NATIONAL PICTURES/MAXPPP

Men i motsetning til nettopp hvithaien, er ikke håbrann kjent for å kunne angripe mennesker.

– Den går sjeldent inn på grunt vann, og spiser hovedsakelig fisk som sei, makrell, sild og kolmule.

«Haitelefon» gikk varm

Tidligere i sommer lanserte Havforskningsinstituttet en telefon – en «hai hotline» – som folk kunne ringe inn observasjoner.

På den måten kunne forskerne rykke ut på haitokt, i håp om å få merket flere fisker.

– Haitelefonen gikk over all forventning. Hele kystsamfunnet ble engasjert til en stor haidugnad. Til tider ringte haitelefonen i ett, humrer Ferter.

Håbrannen er vanligvis 2–3 meter og kan veier normalt mellom 150 og 200 kilo. Den er omtrent halvparten så stor som hvithaien. Foto: Havforskningsinstituttet

– Takket være haitelefonen fikk vi merket ti brugder før sommerferien, legger han til.

Og haitelefonen er fortsatt åpen – og forskerne ønsker fortsatt at folk bruker den til å melde om hai-observasjoner.

– Det ønsker vi fordi det er viktig. Det er for lite kunnskap om brugder og håbrann i norske farvann, avslutter Ferter.