Fiskespisingen stuper ytterligere: – Fjern momsen på all sjømat

Forkortet mva. Tidligere kalt moms (merverdiomsetningsavgift)

Er en generell forbruksavgift på verdien lagt til produkter eller tjenester.

Den generelle momssatsen er 25 %. Du betaler for eksempel 25 % i moms hvis du kjøper et klesplagg i en klesbutikk. Noen kategorier av varer og tjenester har lavere momssats. For næringsmidler (mat og drikke) er satsen 15 %, og for persontransport er den 8 %.

Det er noen varer og tjenester som det ikke må betales moms for. Disse kan altså selges avgiftsfritt som det heter. Eksempler på avgiftsfrie varer er brukte biler, en kunstners salg av eget kunstverk eller salg av fast eiendom.

Idrettslag kan søke om momskompensasjon for arbeid med idrettsanlegg. Det ble innført i 2010. Nå foreslår kulturdepartementet å avkorte kompensasjonen med 28 %.

Kilder: E-conomic