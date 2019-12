Å få en julegave fra sjefen på 50.000 kroner er det mange som kunne tenke seg.

Slik er realiteten for alle de vel 100 ansatte ved Ellingsen Seafood AS. Selskapet fra Skrova i Lofoten driver med oppdrett, slakting, samt salg og eksport av laks.

En lukrativ bedrift som faktisk ga de ansatte det dobbelte i bonus til jul i fjor.

– Det er rett og slett fordi vi har kommet ut med et godt resultat i år, til tross for problemer med alger. Alle ansatte har gjort en veldig god jobb, sier administrerende direktør Line Ellingsen.

Men i år kommer julebonusen med en bismak for flere.

På grunn av laksedøden etter algeoppblomstringen tidligere i år, er det lite fisk som skal sendes til slakteriet til neste år.

Ellingsen Seafood mistet alene 7-800.000 fisk og 250.000 smolt.

Dermed må flere av de ansatte finne nye ting å gjøre, i hvert fall første kvartal.

– Vi kommer til å få mange permitteringer, rundt 35–40 stykker av våre 100–120 ansatte i første kvartal. Vi har begrenset med laks som skal slaktes, så da er det ekstra hyggelig at vi får gitt en sånn bonus til ansatte som ikke har jobb i begynnelsen av året.

Line Ellingsen er administrerende direktør for Ellingsen Seafood AS. I første kvartal 2020 må 35–40 ansatte på slakteriet permitteres på grunn av lite laks. Foto: Anders Carlsson

– Et spesielt år

Så til tross for et godt resultat, må altså flere belage seg på arbeidsledighet til nyttår.

Ellingsen sier at et godt marked og eksport til Kina og Korea er det som har reddet bunnlinjen i år. Bedriften kommer til å jobbe med å skape nye aktiviteter til de som ikke har fisk å slakte.

– Vi forsøker å skape alternativ aktivitet for dem som blir rammet. Jeg håper på at det blir et godt lofotfiske, samt det finnes muligheter i tørrfisknæring, pakking og så videre.

– Men dette gjelder ikke alle. Vi vil ikke klare å dekke arbeidsbehovet til alle sine ansatte i så mange uker.

– Verst for de med barn

Kristian Harald Eriksen er hovedtillitsvalgt hos Ellingsen Seafood og er en av dem som blir rammet av laksetørken.

Han sier at de visste om muligheten for permittering siden sommeren, men at de fikk den endelige beskjeden for tre uker siden.

Kristian Harald Eriksen, hovedtillitsvalgt Ellingsen Seafood AS. Foto: Privat

– Ja, hele staben på slakteriet permitteres. Vi kommer på jobb og jobber etter nyttår i 2–4 uker, men så har vi fått beskjed om at det ikke blir slakting før etter påske en gang.

Selv har ikke Eriksen barn, og antar det blir vanskeligst for de med mest utgifter.

– Vi får jo arbeidspenger som betaler mesteparten av regningene. Men det er vel verst for de med barn som skal betale barnehage, og så videre.

Til tross for at han nå har lite jobb til neste år, berømmer Eriksen arbeidsgiveren sin.

– Det er jo ikke noe bra å sitte hjemme og se i veggen. Men jeg syns vi har vært veldig godt informert. Nå er det mulig at de skal kjøpe inn hvitfisk. Slik kan noen få jobbe med å henge, salte og fryse fisk, fram til slakteriet åpner igjen.

Laksen lå død i merdene etter algeoppblomstringen, som gjør at fisken kveles i vannet. Foto: John Inge Johansen / NRK

– De er ikke alene

Kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram, sier at flere andre bedrifter har måttet permittere ansatte tidligere i år.

At dette skjer med Ellingsen Seafood nå, har med tidspunktet for slaktingen å gjøre.

– Slakteriene trenger jevn tilgang på fisk hele året, for å holde hjulene i gang. At Ellingsen Seafood har blitt rammet først nå, er fordi fisken som opprinnelig skulle bli slaktet nå, ble slaktet i vår under algeoppblomstringen.

Kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram. Foto: / Sjømat Norge

Flere bedrifter og slakteri i Nordland ble rammet tidligere i år, da fisken som ble rammet av algene i området var av ulik størrelse.

Tidligere har NRK skrevet om at næringen får lov til å øke lakseproduksjonen fremover. Men dette betyr kun en langsiktig bedring, og ikke en umiddelbar løsning.

– Lakseproduksjon er komplisert. Det er ikke bare å sette ut fisken og høste etter noen uker. Det tar flere år fra klekking til at fisken har oppnådd 4–5 kilo. Derfor har slakteriene tilgang fra ulike merder i et større område. Når laks i en del av et område må slaktes lenge før planlagt, rammes en først senere, avslutter Haram.