– Det er klart at miljøet i havet er utrolig viktig for fiskerne og næringen. Det er utilgivelig å kaste søppel på havet, sier leder for Norges fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Onsdag var han og flere andre miljøbevisste mennesker på Bliksvær, vest for Bodø, for å kickstarte aksjonen Rene Strender 2018.

Ingebrigtsen, som selv også er yrkesfisker, sier at fiskerne bør være naturlige forbilder, ettersom de tross alt lever av at fisken i havet har det så bra som mulig.

I midten er ordfører i Bodø, Ida Pinnerød og administrerende direktør i Iris, Leif Magne Hjelseng. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi skal ta ansvar og være tydelig på at vi i Norsk fiskarlag tar dette innover oss. Det er tross alt vi som lever av havet, og som er avhengig av et rent miljø for å kunne leve av fisken.

NRK har tidligere fortalt at departementet utreder en varig ordning som gjør at fiskere og andre som plukker opp avfall fra havet, kan levere dette i havn uten merkostnader.

Mikroplasten er verst

Måten å unngå forsøpling er ifølge Ingebrigtsen enkel. Alt av avfall må tas på land og brennes av godkjente avfallsselskap.

Administrerende direktør i Iris, Leif Magne Hjelseng, sier at ryddeaksjonen er viktig, men at det også må gjøres tiltak fra staten for å få endring.

Leif Magne Hjelseng, Iris. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Her finner du alt fra tau, kanner, flasker, og andre plastprodukter. Det vi derimot er virkelig skummelt er mikroplasten som vi får mer og mer kunnskap om. Det er den plasten vi ikke ser som er mest skadelig for naturen.

– Hva kan gjøres for å få ned mengden plast?

– Jeg syns at å lage ting av plast bør bli dyrere. Hvis det skjer, så klarer industrien å lage av andre materialer. Vi ser at plast velges fordi det er utrolig rimelig. Og da syns jeg virkemiddelet er ganske klart, sier Hjelseng, og sikter til å innføre forbud eller avgifter på plastprodukter.

15 år gammel tradisjon

Strandryddingen i Bliksvær er ikke noe som har blitt til den siste tiden, men et lokalt engasjement som vokste seg stort. Initiativtaker Eva Haugsnes sier det hele startet for 15 år siden.

Eva Haugsnes og ordfører i Bodø, Ida Pinnerød. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det utviklet seg til et større prosjekt med Iris som en viktig samarbeidspartner i nærmere 10 år. Til sammen har vi samlet over 200 kubikk med avfall, uten at jeg vet hvor mange søppelsekker det blir.

Haugsnes er lokal på Bliksvær, og forteller at hun syns det er morsomt og givende med jobben som strandrydder.

– Det gjelder å finne den rareste tingen! I dag fant jeg for eksempel en herretruse.