Fiskerinæringen: – Taper millioner på nattestengte tollsteder

Trine Knudsen på Myre fiskemottak sier de ofte ender opp med å sende halvfulle lastebiler til grensa på Bjørnfjell for å nå åpningstiden.

– Som oftest ender vi med å sende bilene med kanskje 8 tonn, i stedet for 18 fordi vi har kunder som er avhengige av fisk til produksjonen. Både miljømessig og bedriftsøkonomisk er dette en grusom måte å gjøre det på, sier Knudsen.

Fisken som blir igjen på anlegget må de ofte produsere saltfisk av, til tre ganger lavere pris.

Bjørnfjell tollsted har utvidet åpningstid frem til klokken 02:00 fra januar til og med april ettersom dette er hvitfisksesongen. Tolletatens erfaringer er at det ikke er noe særlig økt trafikk i den utvidede åpningstiden

– Det argumentet hører vi ofte, men årsaken til det er at vi sender halvfulle biler for at de faktisk skal nå åpningstiden, mener Knudsen.

Frykter at de må endre produksjonen

Problemet oppstår ifølge næringen de gangen de får inn fisken sent. Da skal de ha den pakket og over på bil, før bilen kjører de timene det tar å komme opp til Bjørnfjell fra mottaket på Myre.

– Kommer bilen 5 minutter for sent blir den stående til neste dag. Da blir fisken gammel, og for det andre ødelegger du kjøre- og hviletiden for sjåføren, sier hun.

Dette gir økonomiske konsekvenser, ifølge Knudsen; En fisk som har ligget lengre får du dårligere betalt for. Hun frykter at de må vri om på hele produksjonen for å få det til å passe med grenseovergangen.

– Anslagsvis har vi et tap på mellom 4 millioner og 7,5 millioner i sesongen på grunn av dette, det er en direkte konsekvens av at tollstedet stenges, sier hun.

– Uholdbart

1.-kandidat for Senterpartiet i Nordland Willfred Nordlund mener det er uholdbart at den mest trafikkerte tollstasjonen for fiskeriene ikke kan være døgnåpen.

– Det burde den ha vært. Jeg er fullstendig klar over at næringen ser dette som en flaskehals inn til markedet. Det forringer både kvaliteten og prisen på fisken hvis bilen blir stående, sier han.

1.-kandidat for Senterpartiet i Nordland, Willfred Nordlund. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Nordlund mener Finansdepartementet må avsette mer ressurser til tollvesenet om man vil skape større vekst og mer penger i fiskeriene.

– Tapt dag i disken, tapt salgstid må markedet. Bransjen snakker om ganske betydelig potensielt tap, sier Nordlund.

Kan be om ekspedisjon utenfor åpningstid

Fiskeriminister Per Sandberg sier at han har vært i kontakt med Finansdepartementet om behov for utvidete åpningstider ved Bjørnfjell tollsted, men at trafikkgrunnlaget ikke vært stort nok til å kunne forsvare en utvidelse så langt.

Fiskeriminister Per Sandberg oppfordrer næringen til å søke om ekspedisjon utenfor åpningstiden i spesielle tilfeller. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Hvis tollerne på Bjørnfjell mener trafikkgrunnlaget har endret seg i det siste må de melde det videre i sitt system, så skal jeg bistå overfor Finansdepartementet. Men det er verdt å merke seg at næringslivet ved spesielle tilfeller kan henvende seg til grenseovergangsstedet for å undersøke om etaten har mulighet for tollekspedisjon utenfor åpningstid, sier han til NRK.