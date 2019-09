Fiskerinæringa advarer mot et sterkt Senterparti: – Ikke rør EØS-avtalen

Senterpartiet tok enorme steg under årets kommune- og fylkestingsvalg, og ble størst i hele 129 kommuner.

Dermed er det ikke usannsynlig at partiet blir en viktig del av stortingsflertallet om to år.

Og en av partiets eldste og viktigste kamper har vært et nei til EU og EØS-avtalen.

Senterpartiet har programfestet at de vil annullere EØS-avtalen og erstatte den med handels- og samarbeidsavtaler med EU.

Det bekymrer både Norges Fiskarlag og Sjømat Norge.

– Jeg er veldig bekymra hvis det kommer et krav om en utmelding av EØS-avtalen. Før vi i det hele tatt kan vurdere dette må vi ha et fullverdig alternativ, og det har vi ikke i dag, sier leder for fiskarlaget, Kjell Ingebrigtsen.

Han mener at verdien av EØS-avtalen ikke undervurderes.

– Ingen har det så travelt som en død fisk på vei til markedet. Begrensninger i dagens vilkår vil definitivt begrense potensialet i sjømatnæringen.

– Hele fiskerinæringa trenger EØS-avtalen, sier Kjell Ingebrigtsen. Foto: Elisabeth Karlsen / Nordland fylkes fiskarlag

Viser til Brexit-kaoset

Men administrerende direktør Geir Ove Ystmark tviholder på at EØS-avtalen skal beholdes – til enhver pris.

– Dersom vi ender opp med å få et regjeringsskifte om to år tror jeg mange vil være enige med oss, også i de ulike alliansene, om at EØS-avtalen må bestå, sier Ystmark.

EU er fortsatt Norges viktigste eksportmarked og nøkkelen er EØS-avtalen.

– Ikke rør EØS-avtalen, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark. Foto: Øyvind A. Haram / Sjømat Norge

– EØS-avtalen betyr lavere tollsatser enn mange av Norges konkurrenter. Avtalen gjør også at varene flyter greit over grensen. Vi slipper veterinærkontrollene og krav til attester som er utfordrende på mange andre markeder, sier Ystmark.

Han tror likevel ikke det er særlig realistisk at Sp skal få så stor makt.

– Dersom Senterpartiet kommer i regjering, vil de måtte regjere med andre partier. Det vi ser i Storbritannia er dessuten såpass urovekkende og kaotisk at jeg ikke tror det frister til gjentakelse i Norge, sier Ystmark.

Sp: – Flere arbeidsplasser

TIL FRANKRIKE: Norsk fisk er så ettertraktet at det ikke er lønnsomt å beholde den selv. I dag eksporterer vi 95 prosent av alt vi henter opp. Noe av det blir filetert på denne filetfabrikken i Vesterålen. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen

Fiskeripolitisk talsperson Geir Adelsten Iversen i Senterpartiet mener derimot at å gå ut av EØS er positivt.

Uten EU og EØS vil Norge kunne skape tusenvis av arbeidsplasser i landet på egen hånd, mener han.

– Vi må ha større fokus på å bli bedre på salg av ferdigprodukter fra Norge, enn det vi er i dag, sier Geir Adelsten Iversen (Sp). Foto: PETER MYDSKE

– Vi ser massevis av eksempler fra Finnmark hvor flere tusen tonn fisk tas opp, sløyes, lempes over i isoporkasser sendes rett ut av landet. Det fører til at mange lys i husene langs kysten slukkes, sier Iversen.

NRK har tidligere fortalt om norsk fisk som reiser jorda rundt før den havner på våre middagsbord.

Fiskerinasjonen Norge selger 95 prosent av all fisk vi henter opp fra havet rett ut av landet.

Ifølge Norges sjømatråd taper Norge 30 milliarder kroner på ikke å bearbeide vår egen fisk.

Dersom vi skroter EØS-avtalen blir det mer produksjon i Norge, mener Iversen,

Han deler ikke bekymringen til fiskerinæringa om at Norge isoleres og ikke får solgt fisken.

– Folk må ha mat, og hele verden er interessert i å kjøpe fisken vi har her i Norge. Verden består ikke bare av EU, vi har Asia og USA som er store markeder. Det er fullt mulig å selge til andre land om ikke EU vil.

Iversen lurer også på EU skal hente fisken sin dersom de ikke lenger vil handle med Norge.

– Fisken vår er attraktiv selv om vi står utenfor EØS. De som er redd for å miste det de holder på med, skyter seg selv i foten. Vi kommer til å kunne selge fisk uansett.