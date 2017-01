Fiskeriministeren: Derfor er det vanskelig å bedre tilgangen til EU

​I fjor solgte Norge sjømat til utlandet for 91,6 milliarder kroner, viser tall fra Sjømatrådet som ble lagt fram i dag.

Kjell Ingebrigtsen Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget mener tallene viser hvilke muligheter som finnes for norsk sjømat, men peker også på noen utfordringer dersom veksten skal kunne fortsette.

– EU er vårt viktigste marked. Men dessverre er det slik at vi møter på en del tollbarrierer. De må vi få bort. Vi ønsker en fullstendig tollfri adgang for våre produkter, sier Ingebrigtsen, og legger til at myndighetene må gjøre sitt for å sette trykk inn mot de riktige kanalene.

Administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd peker på at 67 prosent av all sjømat fra Norge i dag går til EU. Også hun ønsker seg mer volum ut i Europa, men at det i tillegg vil være viktig å finne nye markeder for at prisen ikke skal falle.

– EU stiller krav om gjenytelser

Fiskeriminister Per Sandberg svarer at regjeringen jobber med å styrke posisjonen og få eksportert enda mer sjømat inn mot EU.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Foto: NFD

Men det er ikke bare-bare, påpeker Sandberg.

– Det er noen utfordringer. I forhandlingene stiller EU selvsagt krav om gjenytelser – for eksempel på andre områder som landbruk – for å gi oss bedre vilkår innenfor sjømat.

– Samtidig er det tverrpolitisk enighet i Norge om at norske ressurser skal tilhøre Norge.

Så går Storbritannia ut av EU, en nasjon som står for 25 prosent av markedet vårt.

– Så vi må ha intensive forhandlinger også der. Det jobbes intensivt for å lette tilgangen til EU og styrke de markedene vi allerede er inne i, samtidig som vi må jobbe med å finne nye markeder.

– Må produsere mer

Fiskeriministeren er klar på en ting: Nå må det produseres mer.

Slik det er nå klarer vi ikke å dekke etterspørselen.

– Det er to ting som må til for videre vekst. Det er nytt vekstregime og det er ny teknologi. Det skal skje innenfor strenge miljøkrav, men jeg har tro på at det vil kunne gi oss seks prosent vekst annethvert år fremover.

– Når det gjelder hvitfisken er potensialet stort. Mer av fisken må på land, hele fisken må utnyttes. Produktutvikling og mer foredling i Norge, slik at man kan selge nye kvalitetsprodukter fra norsk sjømat inn i ulike markeder.