Fiskeriministeren krever mindre lakserømming: – Nå vil jeg se handling

I år er det rømt over 280.000 oppdrettslaks fra merder i Norge. Et tall som er betraktelig høyere enn de to foregående årene, og det høyeste antallet siden 2011.

Det vil fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik få en slutt på.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) Foto: Hans Eik Weiby / NRK

Etter et møte mellom ministeren og næringen skal det vurderes nye tiltak for å få ned lakserømningen.

– Nå vil jeg se handling fra næringen. Jeg ønsker svar på hvilke konkrete tiltak de mener vil få ned antall rømningshendelser – raskt, sier Nesvik.

– Svekker næringens omdømme

I år så det lenge ut til å bli et lavt år for lakserømming.

Men etter at 50.000 rømte fra Tosenfjorden, over 200.000 lakseyngel rømte i Troms, og 17.000 stakk av fra et anlegg i Sogn, ble 2019 plutselig det verste året siden 2011. Da rømte 365.000 laks.

– Rømming er miljøkriminalitet. Det er ulønnsomt, og det svekker næringens omdømme. Både antallet fisk og antall hendelser er for høyt, sier Nesvik.

Det var her, fra en merd i Øksbåsen i Tosenfjorden i Nordland, at 50.000 laks rømte tidligere i år. Foto: SinkabergHansen AS

Han sier regjeringen har økt midlene for overvåkning av rømt fisk i elver betydelig.

I tillegg innførte de i 2015 prinsippet om at næringen betaler for forurensningen.

– Ingenting betyr mer for oss

Kystrederiene, Sjømatbedriftene, Norsk Industri og Sjømat Norge vil handle. De går nå sammen om flere felles tiltak mot rømming.

– Det er ingenting som betyr mer for oss akkurat nå enn at rømmingstallene går ned, sier Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Blant tiltakene er et forum for å dele informasjon og kunnskap. Tiltakene skal sørge for en styrket koordinert innsats, kompetanseheving og sikkerhetskultur i og rundt merdene.

Dette er fire av tiltakene Ekspandér faktaboks 1) Felles tiltak mot rømning gjennom koordinert innsats. 2) Utvikling av en sterk sikkerhetskultur. 3) Sterkere fokus på opplæring og erfaringsformidling. 4) Tiltak på tekniske områder.

For ifølge Sjømat Norge skyldes brorparten av rømmingene menneskelige feil.

– Vi har sett stor nytte av rømmingssikringskurs. Vi vil tilrettelegge for at det arrangeres kurs som tilbyr opplæring spesifikt knyttet til risikoforståelse, sier Henrik Stenwig i Sjømat Norge.

Nullvisjon

Nesvik forventer at næringen tar lærdom av hendelsene og skjerper rutinene.

– Visjonen er null rømte laks. Sammen skal vi jobbe enda tøffere for å få ned tallet på laks som rømmer, sier Nesvik.

Det sier Robert Eriksson i Sjømatbedriftene at de vil.

– Næringen er helt avhengig å få kontroll på fisken og få redusert antall rømminger. Gjennom disse tiltakene viser vi at en nullvisjon ikke er bare ord, men man også er villig til å iverksette handling, sier Eriksson.