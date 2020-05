Fiskeridirektoratet vurderer å anmelde rederi i Lofoten etter sjokkfunnet på Helgeland

Arctic Sea Harvest kan bli anmeldt etter å ha sjøsatt 800 teiner og latt fisk og sjødyr plages i flere måneder.

7.-9. mai hentet Kystvakta og Fiskeridirektoratet opp igjen teinene. Da hadde teinene ligget i lang tid uten å ha blitt røktet.

Steinbit, torsk, krabber, sjøstjerner og kråkeboller lå i tusentall og råtnet, og krabbene var blitt kannibaliserte.

– Det er helt forkastelig det som er blitt kjent. Alle disse teinene har drept veldig mye fisk og krabbe. Det går utover dyrevelferden. Dette er overhode ikke akseptabelt, sier Steinar Jonassen, leder i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Vurderer å anmelde

Som NRK skrev i går, kan aktøren slippe straff.

Men nå opplyser jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo, at Arctic Sea Harvest likevel kan bli straffet for brudd på dyrevelferdsloven.

Rolf Harald Jensen, seksjonssjef i Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet, sier de vurderer å anmelde bedriften for brudd på loven.

ANMELDELSE?: Rolf Harald Jensen sier Fiskerdirektoratet nå vil bruke tid på å vurdere dokumentasjonen de sitter på. Foto: Fiskeridirektoratet

Da vil det bli opp til politiet hvordan de tar saken videre.

– Vi avsluttet aksjonen på lørdagen, og jeg har fått eks antall hundre bilder, videoer og dokumentasjon inn. Vi er på saken, og har ikke gjort noen ytterligere vurderinger hva vi gjør videre. Vi må få samlet oss, sier Jensen.

– Vi vil vurdere den dokumentasjonen vi har fått inn, som per nå er realtivt omfattende. Derfor må vi klokelig bruke litt tid.

– Hardt rammet av korona

Firmaet, som eier de 800 teinene, er en sentral aktør i bransjen og holder til i Ballstad i Lofoten. Ilone Giske er daglig leder i Arctic Harvest og Arctic Sea Harvest.

Pålegget om fjerning av teinene ble fattet av Fiskeridirektoratet 7. april og fristen for å hente opp teinene var senest 4. mai. Dette varslet mener rederiet at de ikke har mottatt.

Giske gav i går følgende kommentar:

– Rederiet er hardt rammet av koronakrisa på grunn av eksportsvikt til blant annet Asia. Rederiet har ikke mottatt varsel om vedtak fra myndighetene om at teinene måtte fjernes før 4. mai.

Når det gjelder dyrevelferd mener rederiet at det er nettopp det de har jobbet hardt for å bedre i form av å ta vare på ressurser fra havet.

I dag har ikke Giske ønsket å kommentere saken ytterligere tross både muntlig og skriftlig kontakt. Men i et tilsvar fra 24.mars på et forhåndsvarsel fra Fiskeridirektoratet, skriver Giske blant annet:

«I begynnelsen av desember 2019 ble det en kollaps i det europeiske markedet for taskekrabbe og ASH ble nødt til å avslutte fisket siden landsiden ikke var i stand til å ta imot fangsten. (..) Teinene burde ikke ligge i veien for noen. De er ikke forlatt og fisker ikke. Det er rømningshull og råtnetråd i dem».

Fartøyet som ble brukt i fisket skal ifølge Giskes tilsvar til Fiskeridirektoraretet stå i kø for å komme opp på slip.

Tilsvar sendt Fiskeridirektoratet fra Arctic Sea Harvest ved daglig leder Ilone Giske Ekspandér faktaboks «I begynnelsen av desember 2019 ble det en kollaps i det europeiske markedet for taskekrabbe og ASH ble nødt til å avslutte fisket siden landsiden ikke var i stand til å ta imot fangsten. Mannskapet på Merrick flyttet teinene fra området hvor de fisket og inn til områder nært land hvor de ikke burde være til bry. Planen var å start fisket igjen de første dagene av januar -20. I stormen 11 desember ble båten skadet i skroget rett over vannlinjen. Båten er ikke sjødyktig og har ligget i kø for å komme opp på slipp på Reipå. Og så kom covid-19. Teinene burde ikke ligge i veien for noen. De er ikke forlatt og fisker ikke. Det er rømningshull og råtnetråd i dem Det kan hende det er agnkrabbe i snegleteinene. Det er ikke røktingsbestemmelse på taskekrabbe eller snegler. Det er heller ikke ilandføringsplikt på artene. Fiskeridirektoratet ser bort fra bifangst av taskekrabbe i garnfiske etter sei og torsk, hvor det beviselig drepes flere hundre tonn taskekrabbe i året. I oppbygging av teinefiske i Norge bør det være en viss fleksibilitet i å ha teiner stående i midlertidig opplag så lenge de ikke er til hinder for ferdsel. Det må også være rom for driftsavbrudd i forbindelse med skade og havari. Slike tips og henvendelser fra publikum fører ofte til en økt belastning for de det gjelder. Merrick er planlagt slipsatt i løpet av kort tid. Vi håper at vi skal komme i posisjon til å starte fiske etter snegler og taskekrabbe så snart markedet har roet seg og vi kan få våre fiskere inn i landet igjen. Vi ber om forståelse for situasjonen og ber om at pålegg om fjerning av teiner ikke blir iverksatt.» Mvh For Christopher McAllister Ilone T. Giske

Kan ikke skylde på korona

Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag stiller seg spørrende til at koronakrisa blir brukt som unnskyldning.

POSITIVT: Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag sier medlemmene uttrykker glede over at teinene er tatt opp. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Dette er forhold som skriver seg tilbake til høsten 2019. Da hadde vi ingen koronakrise. Det må være noen andre årsaker som egentlig ligger bak her, mener Jonassen.

Han retter samtidig kritikk mot myndighetene, og sier han mener direktoratet skulle ha reagert tidligere mot de forlatte teinene.

Direktoratet har visst om de aktuelle teinene siden oktober i fjor, og Fiskarlaget har klaget på fremdriften.

– De har vært sendrektig i saken. Vi meldte fra alt i november 2019. Vi tok det opp på nytt i januar 2020. De har brukt lang tid før de aksjonerte.

– Å snu saken på hodet

Senior kommunikasjonsrådgiver Olav Lekve i Fiskeridirektoratet mener kritikken er å snu saken fullstendig på hodet.

– Det er næringsaktørene som har ansvaret for at disse redskapene blir røktet, og unngå at de står i sjøen og fisker unødig.

Det er ikke lov ifølge havressursloven å la unødvendige redskaper ligge i sjøen eller på bunnen.

Fiskeridirektoratet skriver dette i sitt vedtak.

«Redskaper som ikke er i bruk, skal ikke lagres i sjøen, men tas på land. Dette for å ikke risikere å skade marint liv, ta opp arealer andre fiskere kan ønske å bruke, samt risikere å være i veien for båttrafikk. Det er derfor ikke slik at det er fritt frem å lagre teiner i havet, selv om det ikke er røktingskrav i teinefiske av krabber og snegler.»

