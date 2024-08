– Dette er sjokkerende og trist at den døde hvalen havnet i fjæra, sier hvalforsker Heike Vester.

Det var 30. juli at en hval viklet seg inn i fiskeredskap i Nappstraumen i Lofoten.

Det var en voksen knølhval på opptil 19 meter, og med en anslått kroppsvekt på mellom 25–30 tonn.

Verken politi, brannvesen eller Kystverket kunne hjelpe hvalen, og Fiskeridirektoratet ble kontaktet.

Fikk ikke hjelp

Fiskeridirektoratet sa først at de trengte tid til å svare ut forespørselen. Til slutt sendte de en e-post hvor de sier at de skulle forsøke å hjelpe hvalen dagen etter.

– Det innebærer stor risiko for personell og gjennomføre disse operasjonene, og vi setter alltid sikkerheten til personellet først, deretter dyrevelferd, uttalte Rolf Harald Jensen, leder for Sjøtjenesten.

I samarbeid med Kystvaktfartøyet «KV Jarl» og personell fra «KV Heimdal» startet onsdag operasjonen for å frigjøre hvalen.

Hvalen hadde viklet seg inn i fiskeutstyr noe som gjorde at den ikke fikk beveget seg ordentlig. Her blir den frigjort. Foto: Kystvakten

Hvalen ble frigjort onsdag ettermiddag. I etterkant ble den holdt under oppsikt for å se om den ville klare seg. I den forbindelse ble det observert at hvalen hadde lite mobilitet.

Veterinær ble kontaktet, og vurderte situasjonen gjennom bilder og video, og kom frem til at lidelser og skader var av et slikt omfang at det var lite sannsynlig at den ville klare seg. Etter frigjøringen var hvalen i så dårlig forfatning at den ble besluttet avlivet.

Det ble derfor besluttet avliving, som ble gjennomført klokka 22.50 den 31. juli.

Etter frigjøringen var hvalen i så dårlig forfatning at den ble besluttet avlivet. Foto: Kystvakten

Observert i fjæra

Deretter ble den døde knølhvalen slept til havs. Men tydeligvis ikke langt nok.

Mandag kom Christian Engelke over hvalkadaveret da han var på tur med sine tre barn i Unstad i Lofoten.

– Da jeg så at den hadde fiskeredskap rundt magen var jeg ikke i tvil om hvilken hval dette var. Den var helt intakt bortsett fra skadene rundt halen og på kroppen. Faktisk var det ene øyet også intakt, forteller han.

Her er hvalen akkurat frigjort onsdag i forrige uke. Foto: Kystvakten

Forsker: – Trist og respektløst

Heike Vester, biolog og hvalforsker ved Ocean Sounds blir svært overrasket når hun hører at hvalen fløt i land på ei strand i Unstad, som er et kjent surfeparadis i Lofoten.

– Hvis man avliver en hval, må den fraktes langt til havs og synkes ned. På meg virker det ikke som at denne aksjonen er gjennomført på en profesjonell måte. Dette er trist og respektløst overfor dyret, mener Vester.

Hvalforsker Heike Vester er ikke særlig imponert over hvordan Fiskeridirektoratet og kystvakten har håndtert aksjonen i Nappstraumen. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Havstrøm og vind styrer ikke vi

Rolf Harald Jensen, som leder for Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet, er kjent med at hvalen havnet i fjæra på Unstad.

– Vi er på saken, og er i dialog med både Kystvakten og Vestvågøy kommune.

– Havstrøm og vind styrer ikke vi, sier Rolf Harald Jensen, leder for Sjøtjenesten i Fiskeridirektoratet. Foto: Fiskeridirektoratet

Nå skal hvalkadaveret på ny slepes til havs. Men når det blir er høyst usikkert.

– Det blir når Kystvakten har kapasitet, tid og fartøy i området. Målet er å fjerne den før den begynner å gå i oppløsning. Når det er sagt utgjør den ingen umiddelbar fare der den ligger.

– Har Kystvakten slept hvalen nok langt ut?

– Havstrøm og vind og avdrift styrer ikke vi. Det gjør Vårherre, sånn er det. Og så har den døde hvalen beklageligvis drevet i fjæra igjen.