– Sjømatnæringen mangler en statsråd på post. Har noen sett Bjørnar Skjæran?

Breisiden mot fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) kommer fra redaktøren i Fiskeribladet, Øystein Hage.

I en kommentar i egen avis skriver han at statsminister Jonas Gahr Støre bør vurdere om dagens departementsstruktur tjener sjømatnæringen, eller om Skjæran bruker tiden sin riktig.

– Historisk har statsrådene vært til stede og snakket med aktørene i bransjen. Han bruker ikke tid på dem i det hele tatt, sier Hage til NRK.

Han mener at sjømatnæringa trenger en synlig og representativ statsråd.

– Ikke minst er dette viktig i havvind-spørsmålet. Fremover vil det foregå en voldsom debatt rundt havvind, der næringen hadde trengt noen som snakket deres sak. Men hvor er Skjæran?

Slår tilbake

Hage mener fiskeriministeren ikke deltar i fiskeri- og havbruksdebatten.

– Han sender statssekretærene og bruker veldig lite tid og virker lite interessert i debattene i det hele tatt. Han er totalt fraværende.

– Hadde en landbruksminister vært så fraværene, tror jeg bøndene hadde stått på barrikadene for lengst.

Fredag møtte han Bjørnar Skjæran til debatt i Dagsnytt 18.

Der tar Skjæran til motmæle.

– Statsministeren har valgt å gi meg en ganske bred portefølje sammenlignet med det tidligere fiskeriministere har hatt, og de som kjenner meg vet at jeg liker å jobbe mye, sier Skjæran.

Han trekker fram at han på 212 dager i statsrådstolen har hatt 250 møter med de ulike aktørene i havnæringen.

– Jeg tror først og fremst at det er resultatene som teller. Så har jeg veldig godt samarbeid med fiskerinæringa, sier Skjæran.

Han viser til at noe av det artigste han holder på med, er å se på hvordan havnæringa kan utvikles videre.

– Mitt kontor er alltid åpen. Men alle kan bli bedre, det kan jeg også.

Uenig med Fiskeribladet

– Vi deler ikke de vurderingene på noe som helst måte.

Det sier lederen i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø, om lederen i Fiskeribladet.

Han er tydelig på at de selvsagt ønsker at fiskeriministeren skal bruke mest mulig tid på deres møter.

– Men vi har også forståelse for at han er en veldig travel statsråd. Departementet er ikke noe «one-man-show». Han har tre veldig kompetente statssekretærer som stiller opp til det fulle. Det at Ap setter sin nestleder inn i fiskeridepartementet tolker vi som at de vil prioritere feltet.

Geir Ove Ystmark er administrerende direktør i Sjømat Norge. Foto: Audun Braastad

Geir Ove Ystmark er administrerende direktør i Sjømat Norge.

– Jeg forholder meg til den en hver tid sittende statsråd. Og har et konstruktivt og godt samarbeid med Bjørnar Skjæran, som jeg har hatt med andre statsråder fra ulike parti, sier han.

Ystmark er klar på at det ikke er deres ansvar å avsette en statsråd.

– Det er stortingsflertallet som avgjør om en statsråd har tillit, ikke organisasjonene utenfor.