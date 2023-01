Ole (29) kom heim frå London for å hjelpe familiebedrifta: No omset dei for 400 millionar

– Det viser at det er moglegheiter i næringa berre ein legg ned ein innsats, speler korta høveleg rett og har litt flaks.

Det seier dagleg leiar i Sufi AS, Ole Olsen (29).

2017 var eit vanskeleg år for tørrfiskbedrifta i Lofoten, og omsetninga låg på 75 millionar kroner.

Olsen hadde då akkurat fullført studie i eksportmarknadsføring i London, og hadde planar om å jobbe i bank.

– Men så hadde eg jo lyst til å bidra i bedrifta og sjå kor langt vi kunne nå.

Berre 24 år gamal vart Olsen dagleg leiar.

No er dei blant dei største fiskeriaktørane i Lofoten med ei omsetning på 400 millionar kroner, skriv Fiskeribladet.

Passande råstoff og gode relasjonar

– Kva er det du har gjort som fører til denne auken?

– Eg må understreke at det er det vi har gjort. Det er det å satse på å utvikle og produsere gode produkt. Det gjer det mogleg å selje fleire varer, samtidig har vi hatt fokus på å sikre oss leveransar på eit passande råstoff, seier Olsen.

Dette kombinert med tilgang på kapital, gjer det mogleg med vekst, legg han til.

– På salssida prøver ein å vere nøye med kvaliteten og passe på at dei produkta vi sel er dei produkta som marknaden spør etter.

– På leverandørsida har vi eit godt forhold til mange andre på landssida i næringa i tillegg til at vi har gode, lojale leverandørar i båtane som leverer.

Eksportrekord for Noreg

Og godt går det også generelt i næringa.

I 2022 selde Noreg nesten 3 millionar tonn sjømat til utlandet for over 150 milliardar norske kroner.

Ifølge Noregs sjømatråd er det høgare prisnivå på tenester og varer som er hovudårsaka til verdiauken.

Desse landa selde vi mest til: Ekspandér faktaboks Polen: 15.5 milliardar kroner (+24% frå 2021) Danmark: 12.6 milliardar kroner (+22% frå 2021) USA: 11.7 milliardar kroner (+46% frå 2021) Frankrike: 10.6 milliardar kroner (+29% frå 2021) Nederland: 9.4 milliardar kroner (+34% frå 2021) Storbritannia: 7.8 milliardar kroner (+27% frå 2021) Spania: 7.3 milliardar kroner (+21% frå 2021) Kina: 7.3 milliardar kroner (+45% frå 2021) Italia: 6.6 milliardar kroner (+30% frå 2021) Portugal: 4.9 milliardar kroner (+38% frå 2021) Kjelde: Noregs sjømatråd

Men det er ikkje berre positivt. Den generelle prisauken i samfunnet påverka kostnadane langs heile verdikjeda.

Nyleg sa analytikar Eivind Hestvik Brækkan i Noregs sjømatråd at nedgangstida i norsk økonomi vil gi utfordringar for etterspurnaden av norsk sjømat.

Og tørrfisken er ikkje noko unntak.

Høg prisvekst gir gode tider

Brækkan påpeikar at eksportvolumet av tørrfisk fekk seg ein knekk då pandemien kom i 2020:

Eksportvolumet fall frå nesten 3500 tonn i 2019 til knappe 3000 tonn året etter. Samtidig sokk eksportverdien frå høvesvis 733 millionar til 614 millionar kroner.

I fjor var eksportvolumet på 2925. Det er ifølgje Brækkan det lågaste nivået som er registrert. Inntektene er derimot rekordhøge.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Eksportverdien er den nest høgaste nokosinne. Den har berre vore høgare i 2019. Auken i eksportverdien i 2022 er altså på grunn av ein høg prisvekst.

Ifølge han har prisen på fersk heil torsk, også kalla råstoffkostnader, auka. Og auka prisar på andre innsatsfaktorar, har ført til at tørrfiskprodusentane også har trengt å få auka pris for tørrfisken.

– Og spesielt no på slutten av året såg vi altså at dette skjedde, legg han til.

Spent på moglegheitene rundt oppdrettstorsk

I Lofoten er årsresultatet for fjoråret førebels ikkje klart, men Ole Olsen peikar på at det ligg an til å bli betre enn året før.

Han forventar ein syretest på kor høge prisar marknaden er villig til å betale, med tanke på ein stor kvotenedgang.

– Noko som naturleg nok vil bidra til å presse prisane opp. Så får vi sjå korleis marknaden responderer på det. Når det er sagt, har vi bra trua på 2023, seier Olsen.

Han trur nøkkelen til det heile er at torskeprisen vil stabilisere seg på eit høgt nivå. Eit vesentleg lågare volum av torsk tilgjengeleg, vil truleg sikre god etterspurnad av varer, trur han.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

I 2023 er det venta at torskekvotane går ned, og det vil avgrense moglegheitene for å auke produksjonen av både tørrfisk og andre torskeprodukt dei nærmaste åra, ifølge analytikar Brækkan.

Men mogleg bruk av oppdrettstorsk kan dempe litt på utfordringane med å få tak i villfanga torsk til tørrfiskproduksjonen framover, trur han.

Ole Olsen er spent på moglegheitene på oppdrettstorsk framover, men det avheng om ein klarar å knekke dei nødvendige kodane for å få ned produksjonskostnaden.

Endringsvilje er viktig

Les også: Skipperen: – Det var grusomt å se at båten gikk ned

– For vidare vekst og utvikling i næringa er endringsviljen ekstremt viktig. Eg må gi far min honnør for at han har vore endringsvillig gjennom åra. Du kan ikkje forvente at du skal kunne gjere alt likt som før.

– Til sjuande og sist handlar det om å vere endringsvillig og «hands on», så er det ikkje til å leggje skjul på at du må ha god tilgang til kapital.

– Men akkurat det med å vere hands on kan vere ei oppmoding til næringa.