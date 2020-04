Fiskere og miljøvernere slår seg sammen: – Det er nå slaget om iskanten står

Isen i Arktis smelter faretruende raskt.

Ikke siden satellittmålinger av isen i områdene rundt Nordpolen startet i 1979, er det målt lavere ismengder enn nå.

Havforskere verden over er enige om at havområdet der fast is går over til åpent er et svært verdifullt og sårbart område i Arktis.

Her foregår en svært stor produksjon av plankton og alger, som spises av krepsdyr, fisk, sjøpattedyr og sjøfugl.

– Oljeutvinning i iskantsonen utgjør en betydelig omdømmerisiko for Norge internasjonalt. sier Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond​​​​​​​. Foto: Privat

Det er også her oljeindustrien og deler av den norske regjeringen ønsker å bore etter olje og gass.

Håper på Høyre

Like over påske skal regjeringen legge fram sin nye forvaltningsplan for de sårbare områdene lengst nord i Barentshavet – den såkalte iskantsonen.

Rådene fra Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet er klare – Iskantsonen bør flyttes sørover.

Slik beregnes isfrekvens Ekspandér faktaboks Isfrekvens er en uoffisiell norsk oversettelse av den offisielle klimatologiske engelske betegnelsen ice persistence, som brukes om prosentandelen dager med iskonsentrasjon >15 % i et datasett med daglig iskonsentrasjon.

Isfrekvens er det Norsk polarinstitutt har valgt for å synliggjøre iskantsonen.

Hver dag siden 1979 har National Snow and Ice Data Center i USA (NSIDC) målt iskonsentrasjon (via satellitt) i et 25 x 25 km rutenett over hele Arktis. NP bruker disse måleresultatene til å beregne isfrekvens i de samme rutene, ved å beregne prosentvis andel av dager i en gitt måned over en 30-års-periode hvor det har vært is innenfor hver av disse rutene. Resultatet av disse beregningene settes så sammen til kart over isfrekvens, som kan omtrentlig oversettes med «sannsynlighet for forekomst av is».

Isfrekvens sier ikke noen ting om hvilken spesifikk iskonsentrasjon det er innenfor hvert piksel, bare at det er mindre eller mer enn 15% på en gitt dato.

Prosent isdekke sier noe om andelen av et areal som er dekket av is. Isdekket angis i prosent eller kvadratkilometer. Kilde: Norsk Polarinstitutt

WWF Verdens naturfond og Norges Fiskarlag forventer at Stortinget lytter til de faglige rådene.

– Vi må ha en bred iskantsone som går langt sør. Jeg håper at Høyre som et ansvarlig styringsparti viser at de lytter på de miljøfaglige rådene, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Kjell Ingebrigtsen leder av Norges Fiskarlag. For fiskerne er iskantsonen et svært viktig grunnlag for fiskeriene.

– Norsk fiskerinæring er av stor betydning for verdens matproduksjon. Hvert år bringes mer enn to millioner tonn sjømat på land, noe som tilsvarer nærmere 30 millioner måltider hver dag, hele året, sier Ingebrigtsen.

– Skulle et oljeutslipp skje i Barentshavet vil det ta lang tid å få bukt med det, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag. Foto: David Engmo

Norges Fiskarlag mener at målene i den kommende forvaltningsplanen må være egnet til å sikre grunnlaget for fiskeriene, slik at en kan fortsette å høste mat fra havet på en bærekraftig og rasjonell måte.

– Det er helt avgjørende at dette kommer til uttrykk i stortingsbehandlingen, slår Kjell Ingebrigtsen leder av Norges Fiskarlag fast.

Han er også opptatt av at sikkerhet og beredskap i nordområdene slås fast i den nye forvaltningsplanen.

Lomvi på et isberg på Svalbard. I Arktis utfyller lomvien de samme oppgavene i næringskjeden som pingvinene gjør i Antarktis. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

– Det har de siste årene vært flere hendelser som viser at beredskapen og sikkerheten på havet ikke er god nok, særlig i nordområdene, sier Ingebrigtsen.

Spent eksminister

Stortingsrepresentant Kjell Børge Freiberg fra Fremskrittspartiet. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Hva regjeringen lander på er ikke kjent. Politisk rådgiver Erlend Jordal (H) i Olje- og energidepartementet holder kortene tett til brystet.

– Innholdet kommer vi tilbake til når regjeringen har konkludert sitt arbeid og stortingsmeldingen er lagt fram.

En som venter spent på den nye planen er tidligere olje og energiminister fra Fremskrittspartiet, Kjell Børge Freiberg.

Han mener olje- og gassutvinning ved iskanten ikke er så problematisk som WWF og Fiskarlaget vil ha det til. Sikkerheten vil bli blir ivaretatt, mener Freiberg.

– Forvaltningsplanene handler om Nord-Norges framtid. Det ene utelukker ikke det andre. Det er fullt ut mulig med sameksistens. Vi har jo allerede en aktivitet i Barentshavet, «Goliat». Og «Johan Castberg» er underveis.

WWF tror tida er i ferd med å løpe fra olje- og gassvirksomhet i Arktis.

– Tida det tar fra man gjør et funn til produksjon tar i gjennomsnitt 16 år. I 2030 skal EU ha halvert sine utslipp, og da vil etterspørselen etter norsk olje og gass være lavere. Det henger ikke sammen med målene i Parisavtalen.

Det er Stortinget som skal ta den endelige avgjørelsen. Og hvor Arbeiderpartiet lander i denne saken kan bli avgjørende for olje og gassaktiviteten i nord

På sensommeren befinner 80–90 prosent av den globale ismåkebestanden seg i iskantsonen i Barentshavet. Foto: Geir Wing Gabrielsen / Norsk Polarinstitutt