Opplevelsen til de to kvinnene kunne ikke stått lenger fra hverandre.

– Jeg er dritflau over foreninger, rederier, lag, kollegaer og alle andre som bare har sittet på gjerdet og sett på at jeg som kvinnelig fisker blir trakassert og mobbet på det groveste, skrev Mortensen i søndagens kronikk.

Situasjonen er ifølge henne så ille at ingen andre jenter i det hele tatt bør vurdere å bli fisker.

Mathilde Rochmann, som har vært fisker i et år, kjenner seg på ingen måte igjen i situasjonen.

– Jeg har ikke blitt trakassert på jobb. Heller det motsatte, sier hun til NRK.

Lederne hadde tro på henne

De ulike situasjonene vitner om at det er store forskjeller fra båt til båt og fra rederi til rederi.

Hvor Mortensen opplever at de dårlige holdningene strekker seg helt fra toppen og ned, opplever Rochmann at gode holdninger går like langt.

– Hadde det ikke vært for lederne i rederiet mitt hadde jeg aldri hatt den jobben jeg har. Jeg hadde ikke noe erfaring og de hadde troen på meg, sier hun og legger til:

– Jeg har det veldig fint på jobb. Jeg jobber bare med gutter og de heier på meg.

Rochmann har imidlertid forståelse for Mortensen opplevelse – og peker på at dette er et problem den eventuelle bedriften bør ta på aller høyeste alvor.

– Jeg tror det handler om holdninger i hele bedriften. Hvilken respekt man har for hverandre. Det skal ikke være forskjell på menn og kvinner. De skal og kan gjøre de samme arbeidsoppgavene, sier hun.

22-åringen er eneste kvinne om bord på snurperen M/S «Arnøytind» for tida.

– Det er noen utskudd som hevder seg

Brødrene Svein Roger og Jan-Ketil Karlsen på snurperen M/S «Arnøytind». Foto: Privat

– Det er viktig at også de som trives står fram og snakker om yrket sitt, sier skipper Jan-Ketil Karlsen.

Rochmanns kollega har vært skipper på M/S «Arnøytind» i 21 år. De er vant med kvinnelige fiskere om bord.

– Det er ikke noe aktivt fokus på likestilling hos oss, men at man oppfører seg generelt. Kvinnfolk er vel så gode som mannfolk å jobbe til sjøs.

Skipperen på den 38 meter lange båten har inntrykk av at de fleste kvinner trives i yrket.

– Men det finnes naturligvis unntak. Det har jeg lest i media og sosiale medier. Blant mine kolleger rundt omkring har jeg ikke hørt om sånne tilfeller.

Karlsen peker på at de er et ungt mannskap om bord på hans båt, som nok kan ha en innvirkning.

– Det kan jo hende at en som har vært fisker i 40 år og føler at han er veldig god i jobben sin, føler seg truffet om det kommer en kvinne som har vært til sjøs i ett år og gjør en like god jobb.

– Men det handler jo om holdningen til hver enkelt fisker, som i alle andre bedrifter. Det er noen det er utskudd som hevder seg på feil måte.

– Må komme det til livs

I slutten av august presenterte regjeringen en ny rapport.

Den handlet om hva som skal til for å øke andelen kvinner i fiskeriene.

Rapporten slår fast at en av hovedårsakene til at det er lav deltakelse av kvinnelige fiskere, er en «mannsdominert og til tider røff kultur».

– Det handler om den enkelte reder, skipper eller ansvarlig om bord som ikke er tydelig nok og sier ifra om at dette er helt uakseptabel atferd, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Han sier trakasseringen enkelte kvinnelige fiskere melder fra om er dypt beklagelig, og at dette er noe man må komme til livs. I dag møter Norges Fiskarlag Susanne Mortensen for en gjennomgang av opplevelsene hennes.

– Den siste mannsbastionen

Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag sier de skal i møte med Susanne Mortensen om hennes opplevelser i dag. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Fiskarlagslederen får støtte fra fiskeriministeren.

– Hadde dette vært en statlig etat kunne vi gjør politiske vedtak. etter min mening handler dette om et ledelsesansvar og personlige holdninger som etter min mening er helt forkastelig, sier Odd-Emil Ingebrigtsen.

I Nofima-rapporten legges det fram forslag til måter å komme problemet til livs.

Politikerne ser nå på mulighetene for det.

– Som blant anna å legge til rette med ressurser, ha samlinger, bygge nettverk og kompetanse blant kvinner i fiskeriene. Fiskeryrket er på mange måter den siste mannsbastion med bare 3 prosent kvinnelige fiskere. Næringa har behov for flere kvinner, sier fiskeriministeren.

Mener det vil bli mer normalisert med tiden

Mathilde Rochmann er ikke overrasket over at noen kvinner har negative opplevelser til sjøs.

– Er det en person som har dårlig holdning og ikke viser respekt så kan jeg se for meg at det blir situasjoner med dårlig stemning. Men er vi ikke kommet over dette? Vi heier jo på jenter – og heier på at de skal inn i slike jobber.

Rochmann mener holdningsendringa må komme fra toppen og jobbe seg nedover i organisasjonen.

– Fra eierne og helt ned til fiskerne. Det er som alle andre yrker; alle skal behandles likt. Men nå kommer det flere og flere jenter inn i fiskeribransjen. Det vil bli mer normalisert med tiden.