Jonas (22) dro opp dette monsteret: – Så ut som en stor julegris

Olafsen er opprinnelig fra Hamarøy, og sammen med broren Elias bruker han store deler av året på sjøen. For tiden oppholder de seg utenfor Værøy hvor de fisker etter torsk.

For et par dager siden gjorde de som de alltid gjør. Sto opp tidlig, seilte ut på sjøen, og begynte fiske.

Da kom det plutselig noe helt uventet opp fra havets dyp.

– Først så jeg ikke helt hva det var. Den var så stor og oppblåst på grunn av trykkforskjellen. På bildet er den bare halvparten så stor som den var da den kom opp, sier han og legger til:

– Det så ut som en stor julegris. Den var så stor at vi så vidt fikk den om bord i båten, sier han og ler.

Det var BodøNu som først omtalte Jonas' fangst.

Folk kan lite om havet

Fisken viste seg å være en lange på hele 180 centimeter og 42 kilo, noe fiskeren kaller særs uvanlig. Bildene delte han på TikTok – og som vanlig rant det inn med kommentarer.

– Det er nesten litt sjokkerende hvor lite folk vet om havet utenfor Norge. Jeg har kompiser som knapt vet hva en torsk er, sier Olafsen.

HARDT ARBEID: Jonas forteller at fiskeryrket ikke er for alle. Men han elsker det. Foto: Privat / Privat

Gjennom sosiale medier deler han alt om fiske og jobben. Responsen kommer fra alle verdens kanter, og Jonas har over 3 millioner visninger totalt.

– Jeg synes det er artig å vise folk hva vi holder på med, og jeg legger merke til at folk ikke har peiling på hva det vil si å være fisker.

– Mange har aldri sett breiflabb, kveite eller hai. Dermed får det mye oppmerksomhet.

Han deler også mye bilder på Snapchat. Det går aldri en dag uten at folk tar kontakt med ham.

– De skriver til meg at de skulle ønske de jobbet på havet, eller var der ute sammen med oss. Vi får ofte forespørsler fra venner og bekjente som har lyst til å være med, og det hender vi tar med noen for å vise dem.

Og det er ting som tyder på at stadig flere unge ser mot havet når de skal velge studieretning.

Rekordmange søkere til de blå fagene

Ferske tall fra utdanningsdirektoratet viser at det er rekordmange søkere til sjømatfagene i den videregående skolen. Det finnes to linjer som retter seg helt spesifikk mot sjømat: Fiske og fangst, og akvakultur.

Ifølge Utdanningsdirektoratet har det nærmest vært en dobling i ungdom som ønsker seg til fiske og fangst, mens søkertallene til akvakultur viser en økning på rundt 40 prosent.

– Jeg er utrolig glad for at så mange ungdommer søker seg til de blå yrkesfagene. Det er veldig viktig, for dette er en næring som vil fortsette å vokse og vil være veldig viktig for oss i fremtiden, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Han mener unge fiskere som viser frem yrket sitt på sosiale medier er viktig for utviklingen.

– Altfor få ungdommer i bransjen

For Jonas Olafsens del startet karrieren som fisker med en tanke om at skolebenken kanskje ikke var det som passet ham best.

– Jeg har gått Steigen-modellen. Da hopper du rett ut i praksis, og jeg begynte da jeg var 15 år. Jeg har jo vært på havet siden jeg var liten, men jeg ble yrkesfisker da jeg var 15.

Da han var 18 år investerte han i båt, sammen med storebror og onkel.

FINE DAGER: De fine dagene er virkelig fine. Men det er ikke alltid slikt vær når fisken skal dras. Foto: Privat / Privat

– Yrkesfag er veldig viktig i Norge. For dem som ikke klarer å sitte på skolebenken er det rett og slett et lurt valg. Du tjener penger og får jobbet. Hvis du finner ut at du vil studere senere i livet har du kanskje klart å spare opp noen kroner også.

– Men det er klart at det å være fisker kanskje ikke passer for alle. Det er tungt arbeid, lite søvn og hardt for kroppen, sier han.

Han synes de har altfor få unge kolleger, og oppfordrer flere til å prøve det han beskriver som «verdens beste jobb».

– Men du må ha bein i nesa for å i det hele tatt tenke på det. Det er ikke slik at en hvilken som helst tiendeklassing tenker; «faen, jeg vil bli fisker».

– Hvorfor trives du så godt?

– Jeg har alltid følt at det er som å være på skattejakt. Og det er akkurat det jeg har behov for. Jeg klarer ikke sitte i ro et sted. Samtidig lærer man mye på kort tid, blant annet om å ta vare på deg selv, sier Olafsen.

– Og kommer du inn på den rette båten, kan du ha helt eventyrlige lønninger som 16-åring. Noen måneder kan man tjene 80-90.000 kroner. Flere burde definitivt prøve det.