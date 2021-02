NRK skrev i slutten av januar om fiskeribedrifter i Lofoten. De var bekymret etter at regjeringa stengte grensa for utenlandsk arbeidskraft.

Fiskekjøper Geir Børre Johansen i den smittefrie lofotkommunen Røst ventet flere sesongarbeidere fra Litauen.

Derfor fryktet han konsekvensene da regjeringen varslet at de ville stenge grensa for alle som ikke bor i Norge.

– Det har gått greit, sier Johansen til NRK i dag.

Skreien har latt vente på seg. Tallene fra Råfisklaget fram til forrige uke viser at det er landet 2564 tonn torsk i Lofoten, mot 6200 i fjor.

– Det er bedre at fisken kommer første uka i februar, enn at det ble veldig komprimert på slutten. Men vi har lagt så gode planer som vi kan.

Gjør en god jobb

I NRKs forrige artikkel påpekte Johansen at de er avhengig av folk med riktig kompetanse under vinterfisket.

Han satte det på spissen slik:

– Man kan ikke bare ta en servitør fra Grünerløkka og få han til å kjøre en flekkemaskin.

Når NRK slår av en prat med fiskekjøperen torsdag, opplyser han at de har fått inn syv norske arbeidere. Flere er «ferskinger» i yrket av de nå totalt rundt 30 ansatte.

Blant annet har han fått inn nettopp en person fra Grünerløkka. Han kjører ikke flekkemaskin, men gjør en god jobb på sløyelinja, forteller Johansen.

– Det er en kokk som vi har fått inn, forteller han.

Fremdeles mangler de noen folk med spesialkompetanse, men Johansen gir uttrykk for en viss optimisme for fremtida. Selv om han er fornøyd med interessen fra mennesker bosatt i Norge synes han samtidig det er et paradoks:

– At vi kan hente inn folk fra kommuner sør i Norge med høyt smittetrykk, men ikke fra Litauen.

Håper naturen spiller på lag

Innreiserestriksjonene som ble innført 29. januar 2021 er nemlig videreført inntil videre.

– Fiskerinæringa er samfunnskritisk, men ikke utenlandske arbeidere? Jeg er usikker på om fiskeriministeren klarer å selge inn budskapet overfor politikerne i Oslo, at sesongen er over før Sankthans. Så lenge polet på Sandvika er åpent, er alt i orden, sukker Johansen.

Nora Falch. Her avbildet under en tidligere sak, hvor hun viser NRK rundt i lokalene til fiskeribedrifta Saga Fisk i Svolvær. Foto: John Inge Johansen / NRK

Hos Saga Fisk i Svolvær sier daglig leder Nora Falch at det har gått greit, rett og slett fordi det ikke har vært noe særlig med fisk.

– Den største utfordringa nå er om naturen spiller på lag. Hvis fisken kommer sent og det kommer mye, så kan det bli vanskelig.

Hun sier de har opplevd stor interesse fra mennesker bosatt i Norge, og at de har ansatt rundt 15 personer.

Hun tror løpet er kjørt nå, for å få inn utenlandske arbeidere.

– Skulle de få slippe inn 1. mars, er de uansett ikke i gang før vi er halvveis i mars. Men vi må se lyst på fremtida og håpe det blir en bra sesong etter hvert.

Har hatt god dialog

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) opplyser at han har hatt god dialog med næringa og regionale myndigheter i nord om avviklingen av vinterfisket.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Ideelt sett skulle vi ønsket at vinterfisket ble avviklet som normalt, men vi står midt oppe i en global pandemi og en ustabil nasjonal smittesituasjon. Formålet med de strenge innreisereglene er for å begrense risikoen for importsmitte.

Det er flere næringer som på grunn av tiltakene får redusert tilgang på utenlands arbeidskraft og må tilpasse driften, skriver Ingebrigtsen.

– Det er en realitet og vi må tilpasse oss. Mitt inntrykk fra dialogen med næringen er at fiskeindustrien i Troms og Finnmark, samt Vesterålen i stor grad har fått dekket sitt behov for arbeidskraft, men at det fortsatt mangler noen hos virksomhetene i Lofoten.

For å ivareta behovet for arbeidskraft har regjeringen tatt disse grepene:

Ingebrigtsen skriver følgende: Ekspandér faktaboks Den søknadsbaserte ordningen som åpnet for søknader 20. februar 2021, gjør at teknisk personell som er strengt nødvendig for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene.

I tillegg kan det, hvis kriteriene for dette er oppfylt, gis enkelte unntak for personell som er nødvendig for å kunne ivareta kontinuiteten i kritiske samfunnsfunksjoner.

Det er ikke slik at vi vil skvise ut utenlandske sesongarbeiderne eller underkjenner deres betydning for fiskeindustrien, men vi har – igjen i lys av koronapandemien – iverksatt tiltak for at næringen skal kunne ha flere kilder til arbeidskraft, blant annet gjennom lettere å kunne kombinere dagpenger og sesongarbeid i fiskeindustrien slik at det skal bli lettere for permitterte og arbeidsledige nordmenn å ta seg arbeid i industrien.

Nedgang i pris

Hittil i år har fiskerne levert verdier for 1,7 milliarder dersom man teller med alle arter. Det viser oversikten til Råfisklaget.

Regiondirektør Brita Åsheim Rasmussen i Svolvær tror ikke det blir noe rekordår.

– Tallene viser at vi ligger én milliard bak fjoråret for Råfisklagets distrikt.

Kvantumet som er levert av torsk er 14 prosent lavere enn på samme tid i fjor. For Lofoten og Salten er tallet 59 prosent.

Tallene er fram til forrige uke. De viser at det er landet 2564 tonn i Lofoten, mot 6200 i fjor.

For hele distriktet er det landet 37.530 tonn, mot 43.545 samme tid i fjor. Omsetningsverdien for torsken så langt er 650 mill. til en snittpris på kr 26,47.

– Nedgangen i pris er på 26 prosent, sier Rasmussen.

Vi må tilbake til 2009 for å finne landingstall som er lavere enn årets, altså totalt for hele Råfisklagets distrikt. Da var det landet ca. 32.000 tonn.

Rasmussen sier de likevel håper det tar seg opp nå:

– Vi har hatt syv år med økning i omsetning hvert år og gode forhold i næringa. Så det er vel ikke helt uventet at omsetningen strammer seg til på et tidspunkt.