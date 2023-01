Skipperen: – Det var grusomt å se at båten gikk ned

– Det var grusomt å se at båten gikk ned. Men samtidig er vi forferdelig takknemlig for at alle var i forholdsvis god behold. Det kunne gått my verre.

Glenn-Thomas Madsen har kommet seg hjem etter en dramatisk morgen utenfor Bleik i Andøy. Han er skipper om bord på «Klævtind».

Sammen med de fem andre om bord i båten hadde de plassert seg i le for den verste vinden da det gikk galt. Plutselig gikk de på et skjær, og det ble slått hull i båten.

Klokka 09.45 mottok Hovedredningssentralen mayday-melding på kystradioen. Umiddelbart ble redningsskøyta «Dagfinn Paust» fra Andøya sendt ut.

Også et kystvaktskip satte kursen mot den grunnstøtte fiskebåten.

– Hva tenkte dere da?

– Nei, man er så sjokkert at man ikke klarer å tenke noe annet enn å følge det man har lært på forskjellige kurs. Få flåten på havet, og komme seg i draktene og være klar. Det eneste som betyr noe å er berge folk. Alt annet er kommer i andre rekke.

Etter en drøy halvtime var redningsskøyta på plass hos havaristen.

Dramatisk melding

Sten Rune Nikolaisen er vakthavende redningsleder hos Hovedredningssentralen. Han er klar på at det var en dramatisk melding de mottok.

– Det er klart. Vi hadde også helikopteret i bakkant i tilfelle, men skipperen sa på sambandet at alle mann ombord hadde fått på draktene. De hadde gjort flåten klar. Jeg synes de har gjort en kjempejobb. Vi hørte også på kystradioen at alle mann var på brua, så vi opplevde det som så trygt, at vi ikke trengte å sende helikopteret, sier redningslederen.

Det ble gjort forsøk på å berge båten. Foto: Sjøforsvaret

Redningsskøyta kom raskt til stedet, og fikk lensepumper om bord. Men de klarte ikke å pumpe raskt nok. Det ble besluttet at man skulle prøve å slepe båten til Andenes og heve den der. Men underveis begynte båten bare å gå dypere og dypere i vannet.

Usikker framtid

– Båten blir aldri brukt mer. Den ligger på 40 meters dyp. Hva som skjer videre med den blir en sak for forsikringsselskapet og andre instanser.

Glenn-Thomas Madsen har fisket i 32 år, og vært eier av båten siden 2015. Han og mannskapet var klar til å starte vinterfisket for fullt da ulykka skjedde.

– Det er det sure. Men akkurat nå klarer jeg ikke tenke så langt. Men vi må finne ut hva vi skal gjøre videre. Man må komme seg litt, og få en annen båt så man får fiska kvoten. Men det er sånne ting som ikke blir prioritert i dag.