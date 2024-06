Fiskebåt Nord: – Kan ikkje godta at fiskeflåta blir fortrengt

– Vi kan ikkje akseptere at området Røst/Lofoten blir opna til petroleumsføremål som fortreng fiskeflåta, og set i fare ulike fiskeartar sine vandringsområde, mattilgang og evne til reproduksjon.

Det seier styreleiar i Fiskebåt Nord, Ivar Andreassen, i ei pressemelding formidla av NTB.

Andreassen viser til Høgre sitt utspel om å opne gassfeltet Nordland VI for framtidig utvinning. Med seg har han også resten av styret i Fiskebåt Nord.

– Vi er eit samla styre som står bak dette. I området Nordland VI er det stadvis fiskeriaktivitet gjennom heile året. Der føregår eit intensivt botntrålfiske etter torsk frå februar til april, samt fiske etter sild i første og fjerde kvartal, seier Andreassen.

I styrevedtaket blir det også vist til at området Nordland VI er eit svært viktig fiskeområde for både kyst- og havfiskeflåta, og gyteområde for dei viktigaste fiskeartane.

Les meir om saka her: