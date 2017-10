Fiskebåt med problemer

En redningsskøyte og et redningshelikopter har rykket ut etter at en fiskebåt med to personer om bord har fått problemer utenfor Ballstad i Lofoten, melder Lofotposten. Ifølge Hovedredningssentralen for Nord-Norge har båten fått bruk i propellen og driver mot land.