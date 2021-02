Mandag skrev NRK om Fiskeriet hjertefiskekaker som Insula produserer i Lofoten – uten at de inneholder et eneste gram norsk fisk.

Begrunnelsen til selskapet er at fiskemat laget av norsk fisk er for dyr for mange forbrukere.

Men i Stamsund i Lofoten lages norske fiskekaker av norsk fisk for en krone stykket.

– Alle fiskematproduktene vi produserer i Stamsund inneholder kun norsk fisk, sier kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland.

Blant produktene finner vi First Price-fiskekaker til 16 kroner.

En viktig årsak til at fiskekakene kan være både billige og helnorske, er at Lerøy som produserer produktene, eier store deler av næringskjeden selv.

Kine Søyland er kommunikasjonssjef i Norgesgruppen. Foto: Norgesgruppen

Med egne trålere har produsenten god kontroll og tilgang på råstoff og utnytter det maksimalt.

Daglig leder i Lerøy, Børge Soleng, sier selskapet har investert tungt i oppgradering av fabrikken som har rundt 100 ansatte.

– Vi har jobber kontinuerlig med å optimalisere drift og produksjon for å gjøre denne mest mulig effektiv. Det er summen av tiltak som gir resultater.

I tillegg lages produktene så billig som mulig, opplyser Norgesgruppen.

– Det brukes rimelige emballasjeløsninger, ingen kostnader til markedsføring, enkle designløsninger, større forpakninger og lignende.

I fiskeværet Stamsund i Lofoten produserer Lerøy fiskekaker av norsk fisk til en billig penge. Foto: Jan-Roger Steen Jensen

Inneholder ... «fisk»

Fiskekakene består av norsk torsk, hyse og sei, avhengig av sesong og tilgjengelighet.

Det er bare det at forbrukerne ikke nødvendigvis får vite det.

Leser du innholdsfortegnelsen til First Price-fiskekakene, står det bare at fiskekakene inneholder ... ja, enkelt og greit «fisk».

Men hvilken fisk det er eller hvor den er fra, kommer ikke fram.

NORSK FISK: Disse kakene inneholder norsk fisk, men det oppgis ikke tydelig på pakken. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Litt som om en kjøttdeigpakke kun skulle forklart at den inneholder «kjøtt», uten noen nærmere beskrivelse.

Det kan jo gjøre en forbruker litt skeptisk.

Emne: Dette er det i First Price-fiskekakene Fisk 52 %, vann, tapiokastivelse, rapsolje, salt, gjærekstrakt, løk, hvitløk, krydderekstrakt, allehånde, løpstikke, sitrusfiber, dekstrose, fermentert dekstrose.

Men hvis den er laget av norsk fisk, og attpåtil i Lofot-perlen Stamsund – hvorfor ikke skrive det?

Fordi det er for dyrt.

– Det er fordi vi ønsker å holde prisene på produktet så lav som mulig, og det får vi til ved å ikke lage spesialtilpasset emballasje eller merking til first price fiskekaker. Men vi deklarerer jo både innhold og produksjonsland, så informasjonen står jo der, men altså ikke trukket frem ekstra, sier Søyland til NRK.

Det samme gjelder et annet av First Price sine fiskeprodukter. Makrell i tomat produseres i Norge med norsk makrell. Da den dyrere varianten flagget ut for noen år siden, forble billigmakrellen i Norge.

Kokk Jonathan Romano sa den gang sa at produktet burde markedsføres som norsk. Men Norgesgruppen mente det ville bli komplisert å skulle fronte ett bestemt produkt.

Vurderer å gå i dialog om merkingen

Børge Soleng, daglig leder i Lerøy, sier de nå vurderer å gå i dialog for å få en tydeligere merking på emballasjen.

– Dette er standardisert emballasje fra vår kunde, men vi vurderer å gå i dialog med dem om tydeligere merking, for vi er jo stolte av at vi leverer norsk fiskemat med norske råvarer produsert i Norge.