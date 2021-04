Ein vennegjeng som eigentleg var på telttur tok seg inn på turisthytta i nærleiken til Narvik for å få varmen fredag kveld.

Natt til laurdag vart hytta ramponert.

Ein person arrestert

Funnhytta er ei turistforeninshytte i Narvik. Foto: Turistforeninga

Politiet arresterte ein mann i tjueåra for å ha øydelagt hytta. Ifølge operasjonsleiar i Nordland politidistrikt, Remi Johansen, hadde ungdommane ein fest inne i hytta.

– Det er nok ein av dei som har fått litt for mykje i seg, fortel Johansen.

Hytta ligg nord for Narvik i nærleik til Brennhaugen. Det er eit populært dagsturområde.

No er både inngangsdøra og eit vindauge på hytta knust. Operasjonsleiaren seier at hytta vil vere stengt ein stund framover.

Gått over styr

FEST: I følge politiet hadde ungdommane fest på turidstforeningshytta i samband med herværket. Foto: Politiet

– Det er heldigvis ikkje ofte det skjer, men det er veldig kjedeleg når det gjer det, seier Jon Sommerseth, dagleg leiar i Narvik og Omegn turistforeining.

– Berre nokon veldig få gonger dei siste åra har vi hatt innbrot som ikkje har vore naudverje.

TURISTFOREINING: Jon Sommerseth er dagleg leiar i Narvik og Omegn turistforeining Foto: Privat

Funnhytta er ei bynær hytte, berre tre kilometer frå parkeringsplassen. Sommerseth fortel at dei har om lag 10.000 besøkande i hytta kvart år.

– Nokon av dei har kanskje ikkje heilt dei same hensikta som vanlege turgåarar har.

– Ungdommane hadde ein fest på hytta. Er det vanleg at det skjer?

– Det er fint når folk kan hygge seg på hytta og vere ansvarlege brukarar. Men i tilfellet i natt har det gått over styr. Det er folk som eigentleg ikkje har noko på ein slik hytte å gjere.

Turistforeininga har 27 hytter fordelt på 15 destinasjonar i fjella rundt Narvik. Turistforeiningsleiaren fortel at Funnhytta alltid står open, og legg vekt på at det òg lov å bryte seg inn i alle turistforeningshytter i naudssituasjonar.

INNBROT: Dagleg leiar i Narvik og Omegn turistforeining seier at det er lov til å bryte seg inn i naudverje. Men denne hendinga var ikkje naudverje. Foto: Politiet

– I tilfelle frå i natt har dei ikkje berre gått inn der for å varme seg, men dei har også gått berserk.

Sommerseth fortel at det generelt er lite problem med rasering av turisthyttene. Men både hyttene i Narvik og i resten av landet har frå tid til anna tilfelle av innbrot. Mellom anna i Lofoten såg turlaget seg nødt til å endre praksis og låse hytter.

Fleire gonger har Narvik og Omegn turistforening hatt storskala tjuveri frå hytter der tjuvar på snøskuter har stole gassflasker og ved frå hytta. Men det gjeld som regel hyttar langt til fjells, og ikkje dei sentrumsnære.

– Dette er såkalla gjester som eigentleg ikkje er velkomne hos oss, dei betaler ikkje noko og skapar i staden kostnader og meirarbeid for oss med opprydding og den slags, seier Sommerseth, men legg til:

– Det er 99 prosent av all tid utruleg hyggeleg å jobbe i ei turistforeining. Heldigvis er det sjeldan at det er av den negative sorten. No må vi berre berekne skadeomfanget og reparere ut ifrå det.