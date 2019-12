Fire skadd i arbeidsulykke høyt til fjells – dårlig vær hindrer berging

De fire arbeiderne havnet i vannet inne i en overføringstunnel ved Hansfinnvatnet i forbindelse med kraftutbygging for Helgeland Kraft.

Det har vært gjort flere forsøk på hente ut de skadde arbeiderne med helikopter, men sterk vind, snø og tett skodde har gjort at Sea Kingen ikke har klart å hente dem ned fra fjellet.

Det er også vurdert at rasfaren er så stor at det ikke lar seg gjøre å hente dem ut med snøskuter.

– Burde hatt helsehjelp

– To av dem burde ha hatt helsehjelp, ifølge AMK. Problemet er at de fire arbeiderne befinner seg så langt til fjells, og utenfor farbart terreng at de ikke har blitt berget ned, opplyser operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt.

De fire arbeiderne oppholder seg i ei brakke ved Hansfinnvatnet med tilgang på mat, varme og strøm.

– De fire skadde får en helsesjekk via telefon hver time. Vi håper at været skal bli sånn at de kan bli hentet. Men vi vil gjerne ha litt mer dagslys før vi går inn i området. Så får vi se om det blir langs bakken, eller om det blir med helikopter, sier Eriksen.

Stanser alt arbeid

Daglig leder Torkild Nersund vil ikke spekulere i hva som forårsaket arbeidsulykka før det foreligger mer informasjon. Foto: Andreas Trygstad / NRK

Det er til sammen ni personer som jobber med å bygge en overføringstunnel i området.

Daglig leder Torkild Nersund i Helgeland Kraft AS opplyser til iSandnessjøen at de fire skadde jobber for hovedentreprenøren Bleikvassli Gruber.

Det skal være både norske og utenlandske arbeidere blant de ni.

Nersund vil ikke spekulere i hva som forårsaket arbeidsulukka før det foreligger mer informasjon.

– Selve aksjonen er det politiet som styrer. Vi bistår med lokalkunnskap om området. Alt anleggsarbeid i området er stanset inntil vi har fått oversikt over hva som har skjedd, sier Nersund til NRK.