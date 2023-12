Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Småbarnsmor Lill Therese Solsem har funnet en balanse mellom familietid og egentid i jula, noe hun mener er viktig for å lade batteriene.

– Det er kjempekoselig å samle hele storfamilien, men det er godt å dra hjem og bare være hjemme hos seg selv og gjøre akkurat det man vil selv om det er jul.

Det sier småbarnsmor Lill Therese Solsem, som bor i Bø i Vesterålen.

Hjemme hos familien til Solsem er familieselskap en stor del av jula.

Og selveste julekvelden feires innimellom med storfamilien.

Men utover kvelden bruker Solsem å glede seg til å hoppe inn i julepysjen og se en god julefilm hjemme hos seg selv.

Hun må lade batteriene.

Og akkurat det er det mange som kan kjenne seg igjen i forteller psykolog, Ida Jørgensen Holo.

Ida Jørgensen Holo, psykolog ved Angstklinikken i Oslo. Foto: Jarran Flokkmann

– Behovet for egentid blir ikke borte selv om det er jul. Vi mennesker er litt ulikt skrudd sammen, og noen har mer behov for egentid enn andre.

Men det er ikke nødvendigvis så lett å sette grenser og lage rom for egentid i høytiden.

Avklar forventningene

Holo råder folk til å avklare hvilke forventninger og behov man har for julen.

– Kjenn etter «Hva skal til for at jeg får en jul som er best mulig for meg? Jo, for at jeg skal ha det greit med å gå i de tre selskapene, eller ha mamma og pappa boende på besøk, så trenger jeg å gå en liten tur hver dag eller ha noen øyeblikk alene».

Jo tydeligere du er overfor deg selv, desto større er sjansen for at jula blir i tråd med dine behov, ifølge psykologen.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Så kan du ha en forventningsavklaring med dem du skal være sammen med. Man trenger ikke nødvendigvis ha et familiemøte om det, men for noen er dette faktisk lurt.

Eller så kan man legge inn et spørsmål eller to når dere snakker sammen, om hvordan dere ser for dere at jula skal bli, og hva dere har behov for, forteller Holo.

For én ting som kan skape gnisninger, er når barna har blitt voksne og kommer hjem.

– Når vi møtes med familiene våre i jula, så havner vi ofte i gamle mønstre. Helt ubevisst får vi noen forventninger til hverandre basert på rollene vi alltid har hatt.

– Det er lett for foreldre å glemme at barna har blitt store, og nå er annerledes. Da kan det lett bli konflikter, skuffelser eller såre følelser

Derfor råder Holo familiene til å snakke sammen.

Vær rause med hverandre

Om man i tillegg er småbarnsforeldre, som får foreldre og svigerforeldre på besøk, så kan egentiden glippe raskt.

Og det har Lill Therese Solsem erfart, men nå har hun funnet en gylden middelvei.

Selv om hun synes det er utrolig koselig med familieselskap så kan det bli litt styr og da er det ekstra godt å koble av.

Når Lil-Therese trenger egentid tar hun seg en tur på syrommet sitt. Foto: Lil-Therese Solsem / NRK

Og når Solsem trenger å lade batteriene trekker hun inn på syrommet sitt.

– Hvis man ikke tar seg tid til egentid og får roet ned, så kommer man til å være veldig sliten når jula er over.

Før skulle Solsem få med seg alt av aktiviteter og familiemiddager, men etter at hun ble voksen tok hun et valg. Det var rett og slett ikke mulig å få med seg alt til enhver tid.

– Hvorfor ha skuldrene over hodet og få med seg alt, når man kan være hjemme å kose seg og lage egne tradisjoner?

– Jeg håper flere gjør det, for det er veldig deilig, sier Solsem.

Ida Jørgensen Holo heier på Solsem og mener det er svært viktig at man er forståelsesfull overfor hverandre.

– Vær beredt på å avlaste hverandre. Det kan innebære at en får lov til å gå en halvtimes tur, trene i tjue minutter, eller ha sovemorgen annenhver dag. Vær litt rause med hverandre og prioriter å gi hverandre egentid. Når vi vet at vi får litt pusterom, blir vi ofte greiere med hverandre.

Store ja og nødvendige nei

Det å sette grenser kan føles ukomfortabelt og vanskelig for mange, nettopp fordi man føler at man sårer noen, forteller Holo.

– Man kan ikke si ja til alt, men når du først sier ja, si skikkelig ja. Og si nei til det du føler er riktig å si nei til.

Selv om det er viktig å sette grenser, understreker Holo at det er viktig at man også er fleksibel og møter andres behov.

– Vi må ikke bli et samfunn der alt handler om meg, meg, meg. Det er raust og gå på besøk til en gammel tante, selv om du ikke har skikkelig lyst. Men fordi du vet at det er verdifullt for tanta di, og det gjør relasjonen godt, kan det være fint å strekke seg noen ganger

– Jeg tror det er lurt å finne en balanse mellom å sette grenser for seg selv, og å være et godt medmenneske for andre, sier Holo. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Mens noen trenger å øve seg på å si nei, så kan andre øve seg på å ta hensyn til andre:

– Vi har kanskje blitt et samfunn som er mer selvsentrert, men samtidig så møter jeg fryktelig mange som faktisk sier for lite nei og som ikke lytter til sine behov.

Senk forventningene

Marja Aartsen har forsket på sosial ekskludering og ensomhet ved Oslo Met.

– Det å være alene kan være bra for vår mentale helse. Særlig om du har et travelt arbeidsliv kan det være godt å for eksempel lese en bok.

– Også jeg foretrekker å være alene noen ganger. Jeg elsker familien min, men noen ganger er det godt å være litt alene. Foto: Privat

Aartsen påpeker at det er forskjell på å være alene og føle seg sosialt isolert. Aartsen tror at forventningene våre er med på å påvirke hvorvidt vi føler oss ensom i jula.

Aartsen oppfordrer folk til å senke forventningene man har overfor seg selv og andre.

– Om du forventer at familie og kjæreste kommer på besøk, men så blir du alene mot egen vilje, så kan følelsen av ensomhet komme.

Men det å trekke seg litt tilbake kan være både sunt og godt en gang iblant innimellom familiebesøkene, dersom man selv velger det.

– Å være alene kan være bra for vår mentale helse. Det kan være en god måte å håndtere livet på innimellom. Det betyr at du er uavhengig av andre. Følelsen av selvstendighet er bra.