Fire politibåter kontrollerer hele Nord-Norge – kun to av dem er operative

I Nordland disponerer politiet tre båter. Disse er plassert i Brønnøysund, Sandnessjøen og Lurøy. Kun en av dem er operativ. Politibetjent Thomas Johansen skulle gjerne sett at situasjonen var annerledes.

– Vi har en 21 fots båt som vi benytter rundt i skjærgården her. Beredskapen er ikke optimal sånn som det står til per dags dato, innrømmer Johansen.

– Er du enig med deres tillitsvalgte om at dere burde hatt flere båter?

– Ja, svarer Johansen.

Politibetjent Thomas Johansen skulle ønske de kunne bidratt mer på sjøen. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

En kartlegging som NRK har gjort, viser at det er store forskjeller i antall båter som politiet disponerer her til lands. Med alle øyer og holmer har Norge cirka 100.000 kilometer kystlinje. For å dekke dette enorme området har politiet kun 25 båter.

Men det er ikke lengden på kyststripen som bestemmer hvor mange båter hvert fylke skal ha. Blant annet har innlandsbyene Hamar og Gjøvik hver sin båt, mens Troms har en og Finnmark har ingen.

På strekningen fra Mandal til Halden, disponerer politiet hele ti båter.

Politiet i Nord-Norge, som skal dekke omtrent halvparten av Norges kystlinje, har bare fire båter, der to av dem er operativ.

– Det er overhodet ikke bra nok

Tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund i Nordland, Marina Sørgård, mener at det er for lite politibåter i Nord-Norge.

– Vi får ikke utført de kontrollene vi ønsker å gjennomføre. Vi har en av Norges lengste kystlinjer, og jeg skulle gjerne sett at vi hadde flere politibåter.

Marina Sørgård forteller at politiet i Nordland er avhengig av andre, når det kommer til politiarbeid på sjøen. Både kystvakten og brannvesen bistår på grunn av manglende politibåter.

– Vi skulle gjerne hatt flere politibåter, så vi kunne gjort jobben til sjøs like bra som på land.

– Er beredskapen til sjøs god nok i Nord-Norge?

– Nei, det er overhodet ikke godt nok. Båt har dessverre blitt nedprioritert, ettersom vi måtte oppgradere bilparken, og vi trengte nytt utstyr.

Antall politibåter i Norge Ekspandér faktaboks Politiet i Norge disponerer 25 politibåter. Kun fire av disse er plassert i Nord-Norge. Nord-Norge Nordland: Tre mindre båter.

Troms: En båt.

Finnmark: Ingen båter. Østlandet Oslo: Tre båter.

Innlandet: En båt i Hamar og en i Gjøvik.

Øst: En båt i Drøbak, en i Fredrikstad og en i Skjærhalden.

Sør-Øst: Fire båter fordelt på disse stedene, Røyken, Tønsberg, Kragerø og Tyrifjorden. Sørlandet Agder: Tre båter fordelt på disse stedene Mandal, Kristiansand og Arendal. Vestlandet Sørvest: En båt i Stavanger

Vest: En båt i Bergen

Møre og Romsdal: En båt i Ålesund og en som snart er klar i Kristiansund. Trøndelag Trondheim: To mindre båter i Trondheim.

– Vi håper å bli mer synlig på sjøen fremover

Politimester i Nordland, Tone Vangen, innrømmer ovenfor NRK at det er krevende å holde kontroll på kysten langs Nordland.

– Kystlinja vår er så lang, at det er umulig å være på alle plasser på en gang. Vi har et veldig bra samarbeid med Kystvakta og redningsselskapet, og det gjør jobben litt enklere.

Vangen forteller videre at Nordland politidistrikt i disse dager overtar en større politibåt fra Troms politidistrikt. Denne skal plasseres på Helgeland, og en av de mindre båtene som er der, skal etter planen flyttes til Lofoten.

– Vi håper med det å bli mer synlig til sjøs, avslutter Vangen.