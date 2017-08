Fire personer involvert

Totalt fire personer skal være involvert i ulykken i Steigen. To av de er på stedet og har uavklarte skader, men har blitt tatt hånd om forbipasserende, samt en lege som har ankommet. – I tillegg er det to personer som var involvert i ulykken, som vi ikke har fått gjort rede for. Vi har ikke fått klarhet i hvorfor de ikke er på stedet, men det kan være sjokk, sier politiets operasjonsleder Jon Inge Moen til NRK.