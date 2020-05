Fire pågrepet etter boligbrann i Bodø

Politiet i Bodø har i løpet av torsdag og fredag denne uka pågrepet og siktet til sammen 4 personer.

Disse skal ifølge politiet ha medvirket til å ha forårsaket brannen i Trollmyra på Mørkved natt til søndag sist uke.

Boligen ble totalskadd i brannen, men ingen personer skal ha blitt skadet i brannen. Først var det uklart om alle personene var gjort rede for. Ut over natten ble det likevel gjort rede for samtlige av beboerne.

De pågrepne er tre menn og en kvinne. Politiet tar sikte på å varetektsfengsle flere av de siktede personene.

Slokkingsarbeidet pågikk ut over natt til søndag sist helg. Foto: Andreas Nilsen Trygstad

– Det gjenstår foreløpig flere etterforskningsskritt i form av både avhør og tekniske undersøkelser, sier politiadvokat Øyvind Rengård i en pressemelding.

Politiet sier de foreløpig ikke kan kommentere etterforskningen videre grunnet fare for bevisforspillelse.

Avisa Nordland skriver at naboer skal ha våknet av smell fra boligen der brannen var. En av beboerne sier til avisa at hun ble vekket av to smell og at noen skal ha ropt utenfor.