Den svenske regjeringen satser stort på batterifabrikken til Northvolt i Skellefteå i Nord-Sverige. Målet er å gjøre EU mindre avhengig av Kina.

Men prestisjeprosjektet i Nord-Sverige, som sto ferdig i 2022, har vært preget av store økonomiske tap og mistenkelige dødsfall.

I juni startet svensk politi en etterforskning etter at tre ansatte ved fabrikken var funnet død det siste året:

I januar døde en 33 år gammel mann etter å ha vært på jobb på fabrikken.

En måned sendere døde nok en mannlig ansatt (19) ved fabrikken.

I juni ble en 59 år gammel mann funnet død. Også han var ansatt i Northvolt.

– De er alle funnet døde uten en tydelig forklaring. Alle ble funnet døde i sine hjem, to av dem lå og sov mens den ene ble funnet død på sin egen veranda, forteller SVT-journalist Oskar Jönsson til NRK. Han har jobbet tett med saken de siste månedene.

Folk i Skellefteå er urolig over de mistenkelige dødsfallene. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Innbyggerne i Skellefteå er preget av dødsfallene som har rammet Northvolt.

– Mange er bekymret for hva som skjer. Folk er også redd for hva konsekvensene er hvis bedriften ikke kan fortsette eller ikke leverer godt nok. Det er en viktig bedrift for hele regionen.

Nytt dødsfall

Nylig kom det frem at nok en ansatt døde i juli. Ifølge Northvolt mistet personen livet i en drukningsulykke på fritiden, melder SVT.

– Men heller ikke her har politiet en forklaring på hva som er dødsårsaken, sier Jönsson.

– Derfor ser på nå på om det kan finnes en kobling mellom batterifabrikken og dødsfallene, som er den eneste fellesnevneren for alle fire.

Selskapet har gjort interne undersøkelser. De konkluderer med at ingen av dødsfallene kan knyttes tilbake til batterifabrikken.

– Vi har ikke funnet noen kobling til arbeidsplassen. Det kan jeg garantere, sa Northvolts administrerende direktør Peter Carlsson til SVT i juli.

Administrerende direktør i Northvolt, Peter Carlsson. Foto: SVT

Arbeidstilsynet på uanmeldt besøk

Den siste tiden har det også vært flere arbeidsulykker på fabrikken, skriver Aftonbladet.

I forrige uke skal et rør ha sprukket og sprutet kjemisk veske på en ansatt. Personen endte opp med kjemiske brannskader i pannen, ifølge avisen.

I tillegg ble en to ansatte sendt til sykehus tidligere i sommer etter å ha blitt eksponert for gass.

– Det er en uro og redsel hos de ansatte vi har snakket med, forteller Jönsson.

Batterifabrikken i Nord-Sverige er preget av mistenkelige dødsfall blant ansatte og arbeidsulykker. Foto: SVT

Lørdag skriver SVT at det svenske arbeidstilsynet var på et uanmeldt besøk på batterifabrikken denne uken.

– Etter hendelsene som har skjedd på Northvolt i løpet av våren og sommeren, samt informasjonen som via media, tips og politiet, så valgte vi å gjøre en uanmeldt befaring, sier Madeleine Wahter, seksjonsleder i Arbetsmiljöverket, til SVT.