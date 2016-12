– Egentlig skulle jeg jobbet, men det får jeg ikke gjort uten internett, sier Terje Lyngaas når NRK møter han tirsdag ettermiddag.

Han er en av mange innbyggere i Moskenes som for andre dag på rad mangler mobildekning, etter at en av Telenors sjøkabler ble kuttet i to mandag ettermiddag.

– Og ikke får jeg gitt beskjed til arbeidsgiveren min om at jeg ikke får jobbet heller, for jeg har jo ikke dekning på telefonen, legger Lyngaas til.

Fire kommuner rammet

– Det første jeg gjorde i går var å ringe nødnummeret for å se om det virket i tilfelle noe skulle skje, men jeg fikk ikke noe kontakt. Så da er det bare å ta på seg broddene og trå forsiktig, for noe ambulanse får du ikke akkurat tak i, sier Lyngaas.

Også innbygggere i kommunene Flakstad, Værøy og Røst er rammet av kabelbruddet, og ifølge Telenor er det usikkert hvor lenge problemet vil vare.

Lillian Rasmussen, ordfører i Moskenes, tror situasjonen kan vare i flere dager.

Har etablert kontaktpunkt

Ordfører i Moskenes, Lillian Rasmussen. Foto: Tommy Johansen

– Det vi gjør nå er å prøve å formidle at vi bruker Moskenes sykehjem som kontaktpunkt. Og dette prøver vi å tydeliggjøre så godt det går an uten internett, sier hun.

Der kan folk komme dersom de trenger å ringe nødnummer, forklarer hun.

Nordlandssykehuset har satt opp kontaktpunkt i alle de fire kommunene, dersom noen skulle trenge akutt hjelp i perioden de ikke har tilgang på telefon:

Moskenes sykehjem

Solhøgda bo- og behandlingssenter på Napp

Værøy helsesenter

Røst helsesenter

Tirsdag kveld er det ifølge Telenor fortsatt usikkert hvor lang tid det vil ta før mobildekningen er oppe og går igjen.

Bjørn Amundsen, dekningssjef i Telenor. Foto: Tale Hauso / NRK

Jobber med å finne løsning

– En båt fra Harstad er på vei med mannskap og kabel, men det kan fort være opptil opptil flere kilometer med kabel som må skiftes ut. Med det kraftige uværet er det derfor umulig å si hvor lang tid det vil ta, sier dekningssjef i Telenor, Bjørn Amundsen.

Han forklarer at arbeid med å finne alternative løsninger er iverksatt.

– Vi jobber med å finne midlertidige løsninger, og er nå i dialog med en annen leverandør i området. Dermed se det nå ut som det vil ta kortere tid å løse problemet enn vi trodde for kun noen timer siden, sier Amundsen.