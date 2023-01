Hoppende vikinger, naturavtale og langtflyvende kvinner – her finner du litt optimisme før 2023

Krig i Ukraina.

Rekordhøye strømpriser.

Økte renter.

Det har vært mye negative nyheter i 2022.

Men er det noe å se frem til i 2023? Ja.

Historisk avtale gir håp inn i 2023

– Naturavtalen gir oss håp, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Helt på tampen av året ble verdens land enige om en naturavtale.

Andaur sier det er historisk at 193 land har blitt enige om at minst 30 prosent av land og hav skal bevares.

– Vi skal stanse og reversere tapet av naturmangfold innen 2030.

– Vi gleder oss også over å se at det er en økt forståelse for at vi må redusere fotavtrykket og få en sirkulær økonomi som er innenfor planetens tålegrenser. Foto: Elin Eike Worren

Generalsekretæren understreker hun ser frem til at vi i 2023 skal følge opp avtalen i Norge.

– Naturavtalen skal få en god oppfølgingsplan i Norge. Vi har også håp om at naturen blir sentral i lokalvalget – naturen er lokal og konkret.

– Folk er glad i naturen. Og det vi mennesker er glad i, vil vi ta vare på.

Gledesbombe i spillform

Mange får et viktig pusterom i dataspill når verden blir vanskelig.

Har vi noe som ekstra gledelig å se frem til på den fronten i 2023?

– Den nye Zelda-spillet kommer i 2023, sier spilljournalist Rune Fjell Olsen engasjert.

Kanskje blir hoppende vikinger et lyspunkt for mange i 2023? Foto: D-Pad Studio

Den etterlengtede spillet vil ifølge Olsen være et skikkelig lyspunkt for mange i 2023.

– Zelda-spillene blir ofte omtalt som gledesbomber. Dette blir nok et skikkelig kosespill som man kan ha det gøy med i mange timer.

Fjell Olsen trekker også frem at PlayStation lanserer sitt nye VR-format i februar.

– Teknologien er kommet mye lenger enn tidligere. Dette er egentlig det første VR-produktet med ordentlig masseappell.

I en virtuell virkelighet kan alt forandres. Foto: Siri Flatlandsmo / NRK

Spilleksperten trekker også frem et norsk spill som kan glede mange.

– Vikings On Trampolines er kult rett og slett fordi det er vikinger på trampoliner. Det er like sprøtt som det høres ut.

Stabilt boligmarked

21. desember la administrerende direktør Henning Lauridsen frem hvordan Eiendom Norge tror boligmarkedet vil bevege seg i 2023.

Det ble spådd full brems.

Lauridsen trekker likevel frem at det ikke nødvendigvis er grunn til å grave seg ned.

Boligprisene vil sannsynligvis falle i store deler av Norge. Men er det nødvendigvis noe negativt? Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Jeg vil si det er positivt at boligprisene faller litt igjen etter voldsom prisvekst i lavrenteperioden under pandemien, sier han til NRK.

Han utdyper:

– Lavere boligpriser kan føre til at det blir lettere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet.

I tillegg vil boligprisene trolig stabilisere seg i løpet av 2023 forklarer direktøren.

– Deretter vil prisene stige litt de nærmeste årene. Stabilitet er bra fordi det gjør boligmarkedet mer forutsigbart, noe som er bra enten man skal kjøpe eller selge.

Strømstøtten vil hjelpe mange

Strømpriser har vært i nyhetsbildet gjennom hele 2022.

Stort sett med negativt fortegn.

Vil det fortsette i 2023?

Bilder av Zakariasdammen har vært brukt utallige ganger gjennom 2022 for å illustrere saker om strøm. Foto: Remi Sagen / NRK

Forvaltningssjef i SKS, Johnny Horsdal, sier til NRK at han håper på flere ting som potensielt kan være positivt med tanke på strøm.

– Jeg håper myndighetene vil legge til rette for at investeringer kommer i Norge og ikke utenfor Norge, sier han og legger til:

– Også at det legges til rette for og tas investeringsbeslutninger for ny kraftproduksjon og nytt kraftforbruk. Samtidig bør kraftnettet forsterkes og videreutvikles videre.

Johnny Horsdal i SKS tror strømstøtten vil være viktig for mange også i 2023. Foto: benjamin fredriksen / nrk

Han håper også at verdiene som skapes i Nord-Norge ikke slippes ut på hav slik som det ble gjort i deler av 2022.

– Omtrent 2 TWh til en verdi av ca. 7 milliarder rant forbi turbinene, om vi sammenligner med sørnorske priser.

Mange er nok glade for at strømstøtten ikke forsvinner i 2023. Det trekker også Horsdal frem.

– Jeg håper folk og næringsliv forstår at forutsigbarhet har en verdi og at strømstøtten kan hjelpe husholdningene i et krevende år.

Langtflyvende kvinner

Et stort sportsår gikk, men vil et stort sportsår komme?

NRKs sportskommentator, Jan Petter Saltvedt, håper 2023 blir et år hvor mennesker dyrker idrettenes samlende kraft – og ikke i for stor grad blir utnyttet som en politisk arena.

– Kanskje innser vi at sport på sitt beste er en feiring av liv og samhold og ikke det stikk motsatte.

Saltvedt sier vi garantert kommer til å få nyte at vi har en av verdens beste fotballspillere i Haaland. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Saltvedt håper også at Ruud og Hovland slår enda mer igjennom enn de allerede har gjort.

– Det kan kanskje også bli året hvor vi får oppleve at Casper Ruud og Viktor Hovland endelig vinner en av de mest attraktive turneringene i sin respektive sporter.

I 2023 får vi oppleve at kvinnene skal fly enda lenger på ski.

Kvinnene dras også frem av kommentatoren.

– Det blir helt sikkert året hvor vi endelig får oppleve kvinner som hopper skiflyging. Godt på overtid, men ikke desto mindre gledelig.

Men det er også valgår – og Saltvedt mener det blir viktig for politikerne i norske kommuner å vise at de tar idrettens utfordringer på alvor.

Jan Petter Saltvedt håper idrettenes samlende kraft blir dyrket i 2023. Foto: Martin Leigland / NRK

– Frafallet i antall aktive, frivillige og dommere er så urovekkende at det krever en oppvåkning i politiske kretser som kun et valg kan fremkalle. Derfor er jeg optimistisk, tross alt, sier han og avslutter:

– Nå er det bare opp til 2023 å vise om det var uten grunn.

