Filmet seg selv i 270 km/t: – Har ikke registrert så høy hastighet i Nord-Norge før

Mandag ble en mann under 20 år pågrepet av politiet, etter at de fikk tips om videoer som mannen har lagt ut på sosiale medier.

Videoene skal han selv ha filmet med mobilen mens han kjører i hastigheter mellom 250 til 270 kilometer i timen. Politiadvokat Linda Rømma sier at tenåringen ble avhørt mandag kveld.

– Han har blitt avhørt, og vi skal bruke tiden fremover til å analysere bevismaterialet, som er disse videoene som vi ble tipset om.

Å kjøre i 270 km/t i en 80-sone er en grov fartsovertredelse, og straffen kan bli strengere hvis videobeviset holder mål.

– Det er tidlig å si hva slags sak vi sitter med, men hvis vi kan bevise denne hastigheten vil det definitivt være snakk om ubetinget fengsel. I tillegg undersøker vi om det er en eller flere kjøreturer det er snakk om. Er det flere hendelser, vil straffen bli strengere.

Vanskelig å beskrive omfanget

Politiadvokat Rømma forklarer at det åpenbart er svært farlig å kjøre i slike hastigheter.

– Det sier seg selv at det skal lite til for at en slik kjøring kan få fatale konsekvenser for fører og andre i trafikken.

Det støtter UP-sjef for Nord-Norge Geir Marthinsen fullt ut.

– Det er ikke nok å bare si at denne hendelsen er uforsvarlig. Vi snakker om en hastighet som er tredobbelt av det som er fartsgrensen. Skjer det en punktering eller lignende, så er det nesten bare å innse utfallet.

– Har du opplevd at noen har blitt tatt i så høy fart?

– Vi har ikke registrert så høye hastigheter så vidt jeg kjenner til. Nå skal det sies at selv om speedometeret viser 270, så betyr ikke det nødvendigvis at hastigheten er nøyaktig det. Likevel vil alt i nærheten av det tallet fremdeles være galskap.

Berømmer politiet

Marthinsen sier at politiets effektive arbeid i denne saken bør bli trukket fram, og at slike siktelser er viktig for arbeidet mot råkjøring.

– Det bør rettes honnør til Nordland politidistrikt og spesielt Mo politistasjon for raskt og effektivt arbeid. Alvorlighetens karakter i denne isolerte saken tilsa det, men det er også viktig for forebyggende tiltak.

UP-sjefen retter videre pene ord mot trafikanter generelt.

– Heldigvis er disse menneskene unntaket. Det er masse flotte ungdommer og voksne som kjører med en adferd det står respekt av. Det er de som vil tøye grensene som vi må sette en stopper for.