Filmet raset ved Helgelandstrappa: – Det der hadde truffet oss. Fy f**n!

– Det var en sjukt ekkel opplevelse, sier Marie Karen Hovland Stensvik.

Klokken 02.35 varslet hun og venninne Rikke Grytvik politiet om snø- og steinraset ved Helgelandstrappa i Mosjøen i Nordland.

Foto: Privat

Bodø-kvinnene hadde gått midnattssoltur i Helgelandstrappa natt til lørdag bare minutter før raset gikk, forteller Stensvik.

– Vi var akkurat kommet på parkeringsplassen. Da hørte vi et brak. Det var «ish» der vi hadde gått. Det var veldig godt at vi hadde kommet oss ned før det gikk, og at det ikke var noen andre der, sier hun.

Kan bli flere ras

Den populære sherpatrappa er, i samråd mellom politiet og Vefsn kommune, nå sperret av.

– Inntil videre vil det være et ferdselsforbud der, sier operasjonsleder Remi Johansen til NRK.

Det vil bli tatt en ny vurdering søndag formiddag.

POPULÆRT TURMÅL: Etter samråd med kommunen har politiet sperret av trappen, som mange spesielt i sommermånedene tar turen opp. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Det er en del skavler som henger ut over kanter der, som fort kan gi etter. Og da kan vi få mer ras, og det er litt av bakgrunnen for ferdselsforbudet som er lagt ned, sier Johansen.

Det skal fortsatt være mye snø igjen der raset startet.

Ingen skal være tatt

Raset natt til lørdag nådde ikke helt ned til trappa.

– Den har klart seg, sier Johansen.

Politiet har ikke opplysninger om at det var folk i området da raset gikk.

Dronning Sonja åpnet offisielt trappen opp til toppen av Øyfjellet i juli i fjor. Dronningen har også fått sitt eget trinn i trappa.