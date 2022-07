Fikk storfangst på padletur: – Måtte drepe den med åra

Det var en fin og stille kveld.

En grå dis lå over fjorden, akkurat slik en sommer i Nord-Norge skal være.

Slik beskriver Bjørn Godal kvelden han var ute på fisketur med kajakken i Leinesfjorden i Steigen.

Dro opp med håndsnøre

Med seg hadde han et billig håndsnøre kjøpt på den lokale matbutikken, og en liten bærepose i tilfelle fiskelykke. Han hadde derimot ingen kniv.

Godal hadde håpet på en liten sei eller makrell. Derfor kastet han ut snøret uten de helt store forventningene.

PÅ TUR: Bjørn Godal er en ivrig kajakkpadler, men dette var første gangen han har fått napp av denne størrelsen. Kveita var nesten like bred som kajakken. Foto: Bjørn Godal

Men snøret hadde ikke vært mange sekunder i sjøen før det rykket godt.

På kroken hang det nemlig ei kveite på åtte kilo.

– Da bobla det inne i hele kroppen. Jeg lurte fryktelig på hvordan jeg skulle gjøre det, fordi jeg vet at kveita drar skikkelig hardt ut når den først setter i gang.

Måtte bløgge fisken med fingrene

Kvieta dro fire ganger før den ga etter.

– Jeg var like spent hver gang om den skulle dra meg rundt, om den skulle dra meg ned eller hva den skulle finne på.

– Men heldigvis var kveita rolig på slutten. Men jeg hadde ikke noen kniv heller, så jeg måtte drepe den med å slå med åra. Også måtte jeg bløgge den med fingra, så det ble litt ekstra styr.

Det var full jubel da Godal kom hjem med kveita.

Nå er første parti av kveita spist.

Det er flere år siden Bjørn Godal begynte med padling. Han falt raskt for spenningen på havet og ikke minst nærheten til vannet.

Siden har han padlet mye.

Godal har fisket fra kajakk flere ganger, men det er ikke bare enkelt å fiske fra kajakk. Det er flere ting du må tenke på.

Generalsekretær i Norges Padleforbund Sven Nordby Anderssen har flere tips til hvordan du kan ferdes tryggest mulig på vannet.

Ta kurs

De siste 10–15 årene har det blitt mer og mer vanlig at nye padleentusiaster tar våttkort. Under pandemien tok omtrent 20.000 våttkortet per år, mens i et normal år ligger antallet på rundt 10.000.

– Det er en nasjonal standard og sikkerhet rundt at man ser at den som benytter kajakken kan padle.

Våttkort Ekspandér faktaboks Padleforbundets utdanningsstige heter Våttkort. Våttkort inneholder mange forskjellige padlekurs i ulike grener. All utdanning i Padleforbundet tar utgangspunkt i den enkelte padlers mestringsfølelse og motivasjon - uavhengig av gren og ambisjonsnivå. Kilde: Norges Padleforbund

Det finnes flere ulike padlekurs du kan ta basert på hvilken kunnskap og ferdigheter en ønsker.

– Det første kurset gjerne mange tar er et introduksjonskurs på cirka fire timer, som gir deg grunnleggende opplæring i hvordan behandle kajakken.

For å leie en kajakk er de flere aktører som nå krever at du tar et minimum introkurs på fire timer. Andre krever grunnkurs på 16 timer.

Ha kontroll over utstyret

Det er flere utfordringer knyttet til fiske fra kajakk:

– Den største utfordringen er kanskje å håndtere snører og alt utstyret, slik at det ikke blir bare floker, sier Sven Nordby Anderssen.

Det aller viktigste er kanskje det mest åpenbare:

– Man må først og fremst lære seg å padle. At du kan manøvrerer og bruke kajakken før man begynner å fiske fra den.

Ha riktig utstyr

– Velg deg en stødig kajakk. Det lages masse fiskekajakker som er brede og stødige som egner seg godt til å fiske, men som ikke er så fryktelig god å padle langt med.

En luftkajakk eller oppblåsbar kajakk er et godt alternativ hvis du ønsker å ta den med på fjellet. Men det er kanskje ikke den beste kajakken å fiske fra.

LUFTKAJAKK: Den oppblåsbare kajakken, også kalt Packraft har blitt en populær aktivitet de siste årene. Foto: Tomasz Furmanek

Og ikke glem:

– Ha alltid en kniv tilgjengelig.

Det kan nemlig være lurt om en kommer i knipe og må skjære av snøret.

Padle sammen

Når du har tatt et kurs og fått litt erfaring, hvorfor ikke dra ut med flere?

– Padling er en sosial aktivitet så jeg vil absolutt anbefale å padle sammen og da øker man også sikkerheten rundt aktiviteten.

Foto: Kayak More Tomorrow

Godal derimot er glad i å padle alene:

– Jeg er en skikkelig alenepadler. oftest stikker jeg bare ut når jeg har behov for en luftetur. Det er veldig godt etter en intens arbeidsdag ut på fjorden

Så om du er som Godal og liker å padle alene, informer andre om hvor du drar.

Ta hensyn

Og sist, men ikke minst:

– Ta hensyn til vær og vind. Få med deg værvarslingen. Padle nært land og få med deg hvor nyttetrafikk og småbåttrafikk for øvrig går. Og ta hensyn til den øvrige trafikken.