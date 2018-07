Fikk ny nyre etter fem år i kø: – Det føles helt surrealistisk

De siste årene har Nikolai Raabye Haugen fra Andenes tre ganger hver uke kjørt to timer med drosje til dialysebehandling på nærmeste sykehus. Men for noen dager sider fikk endelig 23-åringen endelig ny nyre.

– Det var helt surrealistisk. Jeg fikk en telefon fra Rikshospitalet, og så gikk det slag i slag, forteller han på telefon fra sykesenga.

Det var Vesterålen Online som først fortalte nyheten, men NRK har i flere år fulgt Nikolai mens han ventet på ny nyre.

Selv trodde han at han kanskje måtte vente til han ble 30 år før han fikk ny nyre. Årsaken er at antall organdonasjoner er på sitt laveste nivå på 10 år. I første halvår av 2018 var det kun 43 organdonasjoner, mot 61 på samme tid i 2017.

Ventelistene for ny nyre har økt med 87 prosent de siste seks årene, viser tall fra Oslo universitetssykehus. Tidligere i år sto i underkant av 400 pasienter i kø for å få ny nyre.

Selv har han ventet siden 2013, da kroppen hans avviste nyren som han hatt fått av faren sin.

– Siden jeg han ventet i nesten fem år, har det hopet seg opp med antistoffer i kroppen. Det gjør transplantasjon vanskeligere.

Fikk nyresvikt som barn

Flere ganger måtte Nikolai gjennomgå dialyse, hvor han renset blodet for avfallsstoffene som nyrene vanligvis skiller ut. I tillegg fjernes overskuddsvæske fra kroppen. Foto: Ole Dalen / NRK

Nikolai Raabye Haugen fikk nyresvikt som barn. To ganger tidligere har han fått donor-nyrer, men begge gangene ble organene avvist av kroppen.

Nikolai ble født med innsnøring i urinrøret, og har opplevd flere nyrekollapser. Som treåring gikk han gjennom sin første transplantasjon, og fikk en nyre av sin mor. Sju år senere trengte han en ny, og da fikk han en nyre av sin far. I 2013 fikk han sin tredje nyresvikt, og har vært av og på venteliste siden da.

– Jeg kan plutselig gjøre alt

Nikolais nye nyre kommer fra en ukjent organdonor. Ifølge han selv er forskjellen før og etter transplantasjonen som natt og dag.

– Det første jeg merket da jeg våknet fra operasjonen var at tåken som sakte, men sikkert hadde lagt seg i hodet var borte. Jeg ble plutselig krystallklart i hodet.

En annen ting Nikolai gleder seg over er at han kan blåse i kostholdsplanen han har gått på under dialysen, og spise det han vil.

– Endelig kan jeg spise frokostblanding. Og drikke melk til sjokoladekake. Jeg kan plutselig gjøre alt.

Ser lyst på fremtiden

Nikolai måtte gi opp sykepleierstudiet i Hammerfest før transplantasjonen. Nå håper han å kunne starte på nytt studium, hvis alt fortsetter å gå bra. Foto: Ole Dalen / NRK

Å vite hvor lenge nyre nummer tre vil holde er vanskelig å si. Ingen vet sikkert om kroppen til Nikolai kommer til å trives med den nye nyren. Han skal ta blodprøver hver dag til midten av september.

– Jeg tror ikke at den kommer til å vare evig, men jeg håper så klart at den varer lengst mulig. Jeg skal hvert fall gjøre alt jeg kan.

Nikolai måtte gi opp sykepleierstudiet i Hammerfest på grunn av dialysen. Nå håper han å kunne starte på nytt studium, hvis alt fortsetter å gå bra.

– Hvis det fortsetter å gå sånn som det går nå så håper jeg å starte på universitetet til våren. Først må jeg konsentrere meg om nyren, og hvis det går bra kan jeg konsentrere meg om utdanning og det hverdagslige.