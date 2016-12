Fikk melding om vold

Politiet i Salten måtte cirka klokken 00.30 i natt rykke ut til en privat adresse i Bodø. – En dame hadde låst seg inne på badet, og meldingen gikk ut på at hun hadde blitt banket opp av ektemannen, forteller operasjonsleder Mads Bernhoft til NRK. Politiet møtte to berusede personer på stedet, hvor kvinnen hadde blødd noe neseblod. – Kan tyde på at hun hadde fått seg et slag, sier Bernhoft, som forteller at politiet oppretter straffesak. Det var ikke barn på adressen.