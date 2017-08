Fikk melding om livløs person

Politiet fikk nylig inn melding om en livløs person på fotballbanen på Selfors i Mo i Rana. Politi og ambulanse rykket ut til stedet. Der fant de to overstadige berusede menn som sov i midtsirkelen. Politi og helsepersonell arbeider nå på stedet, og den ene mannen blir sendt til legevakt for ytterligere vurdering. Det vurderes om også den andre mannen bør sendes til legevakta. Politiet i Nordland opplyser ovenfor NRK at situasjonen er under kontroll.