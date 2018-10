Fikk med salamander i ruccolaen fra Rema 1000: – Jeg skvatt veldig

– Jeg skvatt sånn at jeg bare slapp den i vasken, forteller 26-åringen fra Neverdal i Meløy kommune.

For det hun fant i posen med norsk ruccola med «krydret smak» fra Rema 1000, hadde hun ikke forberedt seg på.

Ingrid Helene Hagevik. Foto: Privat

– Da jeg åpnet posen og tok hånden nedi, tok jeg rett på en salamanderen. Mannen min skvatt til han også, og trodde først det var en edderkopp.

Etter å ha sjekket posen nøyere, kunne Hagevik konkludere med at salamanderen hadde bodd i posen alene.

Nå lever salamanderen i en plastboks, hvor den har fått salat og vann til å livnære seg på. Den virker frisk og rask og ikke preget etter turen fra Lier.

– De to guttene mine synes det er veldig stas med et kosedyr, sier Hagevik som understreker at familien på ingen måte er sint på hverken produsenten eller Rema 1000.

Kort opphold

Men salamanderen blir ikke boende hos familien lenge. Allerede i kveld kommer en bekjent fra Ørnes for å hente dyret. Vedkommende har allerede et reptil og har utstyr og mat og det hele på plass.

Hva som vil skje med salamanderen videre er foreløpig ikke avklart, men Hagevik har ikke lyst til å slippe den ut i bare fem varmegrader.

En storsalamander

Nøyaktig hva slags reptil familien hadde fått på uventet besøk, vet de ikke. Men reptilekspert Dag Dolmen ved NTNU har svaret.

– Bildene viser tydelig at dette er en storsalamander, eller en Triturus cristatus på latin, sier Dolmen.

Han kan fortelle at storsalamander, som i dette tilfellet er et ungdyr på ikke mer en seks centimeter, finnes på Østlandet omkring Oslofjorden, på Vestlandet mellom Haugesund og Bergen – og i Trøndelag.

– De tar seg gjerne turer i salatåkere og lignende og kan derfor bli med salaten til butikkene og forbrukerne, sier han.

Storsalamanderen er et rovdyr som spiser blant annet insekter og snegler.

Her er posen hvor salamanderen befant seg. Foto: Privat

– De kan nok betraktes som salatdyrkerens medsammensvorne. Mesteparten av sommeren lever de på land, der de om natta kryper omkring og spiser smådyr.

Arten blir kjønnsmoden cirka 3–4 år gammel og kan bli opptil 20 år.

NRK har foreløpig ikke fått en kommentar fra produsenten Linnes Gård, men Hagevik har fått et svar fra Rema 1000 på Facebook:

«Neimen, heisann! Det er absolutt ikke dette vi mener med «krydret smak», så her må vi bare beklage den ubudne gjesten, han skulle selvfølgelig ikke vært med hele veien hjem til deg. Dessverre er det ikke bare vi som er glade i ruccola, og enkelte småkryp er flinke til å gjemme seg under produksjon. Jeg vil gi leverandøren beskjed om gjesten du plutselig fikk. Du får selvfølgelig en ny vare eller pengene tilbake i butikk»