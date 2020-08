Ble stående igjen på fergekaia med 30 andre reisende «fordi de ikke hadde bil»

Mandag ettermiddag skulle venneparet Heidi Martens og Torbjørn Horsberg Kornstad ta ferga fra Moskenes i Lofoten til Bodø.

Lofoten har hatt et svært høyt antall besøkende i sommer.

Sammen med omtrent 30 andre fotgjengere og syklister ble de stående igjen på fergekaia.

De måtte selv oppsøke mannskap for begrunnelse, og den var:

– At de ikke prioriterte fotgjengere fordi de ikke tjener penger på oss, sier Martens.

Siden Autopass-systemet kom i fjor høst, er det kun biler som betaler for fergeturen. Fotgjengere og syklister reiser gratis.

Hvis du får plass på ferga, vel å merke.

Konsekvensen for de to reisende – og antakelig flere av dem som måtte vente på neste ferge, ble uforutsette utgifter i form av en ny flybillett og hotellopphold i Bodø.

– Det var et skikkelig sjokk. Det skal jo være en fordel å reise uten bil med tanke på miljøet. Jeg hadde mye heller betalt for en fergebillett enn å stå igjen på fergekaia, sier Heidi Martens.

De måtte vente i tre timer uten tak over hodet. Heldigvis skinte sola denne mandag ettermiddagen.

Her er noen av de om lag tretti fotgjengerne og syklistene som ble stående igjen på fergekaia i Moskenes. Det tilsvarte omtrent halvparten av den totale fotgjengermengden. Foto: Heidi Martens

– Må være en misforståelse

Det er Torghatten Nord som drifter fergene mellom Moskenes og Bodø.

– Hvis det var dette som ble sagt, er det beklagelig, sier administrerende direktør Torkil Torkildsen.

– At fotgjengere ikke betaler har ingen betydning for mengden passasjerer. Grunnen er full kapasitet på fergene. Vi har redusert antall passasjerer med 50 prosent på grunn av smittevernhensyn, sier Torkildsen.

Han beklager feilinformasjonen de reisende har fått og tror det er snakk om en misforståelse.

Administrerende direktør Torkild Torkildsen i Torghatten Nord.

Det skal være snakk om tretti mennesker som ble stående igjen på kaia med enten feil eller ingen informasjon om hvorfor.

For dem som har reist litt med ferge, vet man at fotgjengere ofte slippes på først.

Reisende Heidi forklarer at denne gangen var det ikke slik.

– Her slapp de om bord en del biler først. Deretter halve fotgjengerkøen. Deretter litt flere biler, sier hun.

Ifølge Torkildsen i Torghatten Nord, har ikke fotgjengere noen forutsetning for å slippe på ferga, selv om det er vanlig praksis at de slipper på først.

– Det er det totale passasjerantallet som gjelder.

Ønsker system for å forhåndsbestille – også for de uten bil

– Generelt er ikke dette et stort problem. Jeg vil understreke at mange biler stod igjen også, sier direktør Torkildsen.

Reisende Heidi Martens sier de kom reisende til fergekaia med en buss som skulle korrespondere med ferga. Men den kom ikke tidsnok, og dermed havnet de for langt bak i køen til å bli med første pulje.

Hun mener det bør finnes et system hvor også fotgjengere kan forhåndsbestille plass på ferger. Ikke bare de med bil.

Per nå kan du hverken forhåndsbestille plass eller ha prioritet i køen som fotgjenger.

– Det var ikke mulig å sette opp et system for å forhåndsbooke på så kort varsel, sier Torkildsen.

Det er heller ingen konkrete planer om å lage et slikt system. Den mengden reisende som har vært i år har vært som følge av en helt spesiell situasjon, i følge direktøren.

Vestfjorden-fergene er riktignok blant få ferger i Norge hvor det i det hele tatt er mulig å forhåndsbestille billett for biler.

– Dersom et nytt system for forhåndsreservasjon for fotgjengere skal på plass, må dette behandles og godkjennes av selskapets oppdragsgiver, nemlig Statens vegvesen, sier Torkildsen.