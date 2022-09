Antall dødsulykker i trafikken har skutt i været i sommer.

I juni, juli og august har 47 mennesker omkommet på norske veier.

Det er en økning på 18 fra 2021, ifølge Trafikksikkerhetsforeningen.

I forrige uke kunne det igjen gått skikkelig galt.

– Jeg hadde hjertet i halsen og var sikker på at det skulle smelle. Det er et under at det gikk bra.

Det sier føreren av en personbil som ble forbikjørt av en betongbil sør for Innhavet i Hamarøy kommune. Han ønsker å være anonym.

Bilføreren hadde kamera på dashbordet og fanget hendelsen på video.

For etter å selv ha blitt forbikjørt av betongbilen, tok den en ny forbikjøring av bilen foran på vei opp en liten bakke. Forbikjøringen skjedde like etter at 50-sone var blitt til 80-sone.

Samtidig som betongbilen var på vei forbi bilen foran, kom en annen personbil i motgående kjørefelt.

– Jeg hadde aldri trodd at betongbilen kom til å kjøre forbi mot bakketoppen, men det gjorde han. Vi tenkte at det kunne ikke gå bra om han møter noen.

– Så kom det en bil imot, som måtte bråbremse.

– Ser ikke bra ut

NRK har vært i kontakt med daglig leder for betongfirmaet. Han har blitt forelagt videoen som fanget opp forbikjøringen.

– Den konkrete hendelsen ser ikke bra ut, det må vi innrømme.

Han opplyser at betongbilen på tidspunktet var tom, og dermed ikke hadde like stor egenvekt som om den hadde vært full av betong.

– Da er akselerasjonen ganske bra. Strekningen hadde heller ikke forbud mot forbikjøring og er småkupert.

Her kjører betongbilen forbi to personbiler Du trenger javascript for å se video.

Han legger også til at sjåføren sitter høyere opp enn vanlige personbiler, og i så måte kunne ha hatt bedre kontroll på motgående trafikk enn videoen gir inntrykk av.

– Uansett tar vi på alvor at hendelsen var skremmende, og oppfordrer personen som opplevde dette til å ta kontakt slik at vi kan beklage personlig.

– Burde ikke skjedd

Kari Vassbotn er regionleder i Nordland for Trygg Trafikk. Hun har også sett videoen av hendelsen, og mener at det er en forbikjøring som ikke burde skjedd.

– Her er det tydelig merket på veien at her bør det ikke skje forbikjøringer og det er rett før en bakketopp. Den er ille.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Vassbotn mener den motgående bilen kommer så nært at hun tviler på at sjåføren hadde full kontroll over situasjonen.

– Det er veldig skummelt når dette skjer, men når det er biler med svært stor masse, som tar lang tid å bremse, er risikoen enda høyere.

– Her bør både sjåfør og firma jobbe med sikkerhetskulturen.

Vurderer endringer

Daglig leder for betongfirmaet sier at bedriften tar HMS på største alvor. Alle sjåførene har yrkessjåførkurs som fornyes hvert femte år.

– I tillegg må man som betongsjåfør ha eget kurs som omhandler behandling av betongen, samt at vi har egen sjåførhåndbok med spesifikke prosedyrer og rutiner.

– Etter denne hendelsen vil vi vurdere endring/presisering i sjåførhåndboka med forhold knyttet til trafikksikkerheten.

Han legger til at firmaet ikke har hatt noen ulykker med personskade de siste 10–15 årene.

Han avviser også at sjåførene har økonomiske motiver for å kjøre fortere enn tillatt.

– Snarere tvert imot siden de ofte er betalt per time. Dersom noen har hastverk er det mest sannsynlig fordi man vil hjem til familien.

Samspill i trafikken

Etter en ulykkessommer på norske veier oppfordrer Vassbotn i Trygg Trafikk at trafikanter viser hensyn til hverandre.

– Alle har ulike kjøretempo, og dersom noen ligger langt under fartsgrensen og lager kø, så har disse et ansvar om å slippe trafikk forbi. Det er samspill i trafikken.

– Det å slippe trafikk forbi kan være et godt valg, og det å la være å kjøre forbi kan være et godt valg, sier hun.