Kompisgjeng fikk hai på 736 kilo på kroken

Målet til de tre svenskene Mikael Åkesson, Daniel Pålsson og Andreas Christensen var å fange en kjempehai i Vesterålen.

Etter å ha smurt seg med tålmodighet, drukket kaffe og spist snacks, så de endelig bevegelse på den ene stanga.

Havforskningsinstituttet beskriver håkjerringa som en stor rovhai. Den kan bli opptil sju meter lang og er større en både hvithai og hammerhai.

Men til forskjell fra sine hurtige, spenstige og fryktinngytende slektninger, er håkjerringa både langsom og dvask.

Håkjerring Foto: NRK/Armin Mück Ekspandér faktaboks Kan bli opptil 7 meter lang og veie over ett tonn.

Den haiarten som lever lengst mot nord. Finnes i nordlige Atlanterhavet fra Nordishavet sørover til den Engelske kanal og Cape Cod.

Lever vanligvis dypt. Er påtruffet ned til 2200 meter der temperaturen er rundt 0–7 °C.

Er langsom og dvask, noe det latinske navnet henspeiler på: Somniosus, den søvnige.

Den kan fange byttedyr som store torskefisk, sjøfugl og sel.

Man vet at de kan bli svært gamle, og anslo lenge at de kunne leve i rundt 200 år. Nyere forskning viser at de trolig kan leve så lenge som 500 år.

Det har til tider blitt fisket en del håkjerring langs norskekysten. Hovedsakelig fordi den har en meget stor lever som kunne brukes til tranproduksjon og som lampeolje.

Man opplevde ofte store fangster i starten, påfulgt av rask nedgang etter få år med intensivt fiske i et område.

Fisket stanset i stor grad av seg selv på 1950 tallet, selv om enkelte holdt stand til ut på 70-tallet.

Kjøttet smaker ikke godt, men på Island er spesialbehandlet håkjerring regnet som en delikatesse. Først graves haien ned i stranda i 2-3 måneder. Etterpå vaskes kjøttet og henges til tørking. Kilder: Havforskningsinstituttet, Store norske leksikon og fiskeri.no

Kompisgjengen fra Skåne i Sverige dro ut på Andfjorden mandag ettermiddag, men det var først på tirsdag morgen at de oppdaget at noe hadde bitt på agnet de hadde sluppet ut.

– Pulsen steg på alle sammen. Stor hai, men hvor stor? Det var vanskelig å avgjøre. Tiden gikk, og meterne med line kom inn på snella, forteller Daniel Pålsson til nettstedet Fiskeavisen.no.

Kan være 130–180 år gammel

Til nettstedet forteller de at Daniel jobbet hardt for å dra opp haien fra dypet, mens Micke og Andreas gjorde klart utstyret for sikring, måling og planla hvordan de skulle slippe fri håkjerringa.

Natt til tirsdag fikk kompisene fra Skåne denne håkjerringa på kroken. Foto: Privat/ Fiskeavisen

De målte haien til å være nesten fire meter lang, med en omkrets på 2,3 meter. Vekten anslo de til å ligge på rundt 736 kilo.

For Micke er det ikke første gang han drar i land ei håkjerring, i 2018 dro han opp en hai på over 1000 kilo på stang.

Ifølge forsker Claudia Junge ved Havforskningsinstituttet kan haien trolig være mellom 130 og 180 år gammel, basert på opplysningene hun har fått. Men det er lite de vet om haiarten.

– Bestandsstatus og mange andre aspekter ved håkjerring biologi er ukjent, skriver hun i en e-post til NRK.

Likevel vet de at haiarten vokser svært sakte, og at de trolig blir kjønnsmoden først når de er 150 år gammel. De eldste individene kan være opptil 500 år gammel.

– Gitt den store kroppsstørrelsen til denne arten og oppfattet lav populasjonsproduktivitet, er det nødvendig med ytterligere studier for å bedre forstå populasjonsdynamikk og kilder til dødelighet.

Forsker Claudia Junge ved havforskningsinstituttet sier de vet lite om håkjerringa, men at arten yngler sent og kan bli flere hundre år gammel. Foto: Privat

De har samarbeidet med sportsfiskere, for å merke haier som er blitt fanget og sluppet fri.

Fram til 1970-tallet ble det drevet fiske etter håkjerring, men forskerne mener bestanden ble sterkt redusert som følge av fisket.

Det var levra til haien som ble brukt til tranproduksjon og lampeolje, mens fiskekjøttet er i utgangspunktet giftig.

Havforskerne skriver at arten oppfattes som en plage for fiskerne, ettersom den stjeler og ødelegger linebruket til de som fisker etter kveite og blåkveite.

I dag er det stort sett sportsfiskere som fisker etter den.

Dersom fiskerne behandler haien riktig, vil den trolig overleve.

– Her ser dette ut som den var ikke løftet ut av vannet og handtering gikk ganske raskt, skriver Junge.

Hun lister opp seks punkter for hvordan man bør håndtere håkjerring: