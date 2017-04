Fikk bot for trimmet moped

Et forenklet forelegg, en anmeldelse for høy fart samt kjøring uten gyldig førerkort, ble resultatet etter at UP holdt en fartskontroll i Hadsel onsdag kveld. I tillegg ble en ung mopedfører ilagt et forelegg på over 5000 kroner og seks prikker for trimmet moped, opplyser politiet i Midtre Hålogaland på Twitter.