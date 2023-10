Fikk bilen stjålet i 2015 – åtte år senere dukket den opp fra havets bunn

I 2015 fikk en mann fra Gravdal i Lofoten bilen sin frastjålet.

Tirsdag denne uken dukket den opp ved havnen på Rødskjær i Harstad, åtte år senere.

Det ble ifølge iHarstad iverksatt en omfattende redningsaksjon, da det ikke var sikkert om bilen hadde havnet i vannet nylig, eller om noen trengte hjelp.

Det viste seg etter hvert at bilen hadde ligget der i lang tid, og at den hadde en kriminell bakhistorie.

Fikk beskjed i 2020

Christian Andreasen ved operasjonssentralen i Troms sier til NRK at politiet ble klar over bilen allerede i 2020.

– Dette er en bil som har lagt i havet i flere år. Vi har kryssjekket med tidligere hendelser og det viser seg at dette er en bil vi hadde et oppdrag på i 2020.

Han forteller at det for tre år siden ble meldt om at det lå en bil i vannet.

– Vi rykket den gang ut på et oppdrag med dykkere og fikk bekreftet hvilken bil det var. Det ble ikke gjort tiltak om å heve den da de ikke var hensiktsmessig.

Nå har imidlertid bilen gjort jobben selv.

– Av en eller annen grunn kom den opp til overflaten nå.

Andreasen forteller at det var folk som jobbet i havneområdet som ringte og fortalte at det lå en bil i vannet.

– På bakgrunn av at det var informasjon om en bil som fløt i havet håndterte vi dette som en reell ulykke og iverksatte tiltak.

Det viste seg å være mindre dramatisk enn kanskje fryktet.

– Bilen er tauet opp på land og eieren er varslet. Vi gjør ingenting videre med denne saken.

– Overraskende beskjed

Bilen, en Hyundai Elantra, tilhørte en mann fra Gravdal da bilen ble stjålet.

– Det var en overraskende beskjed å få og overhodet ikke forventet, sier mannen som vil være anonym, til Lofotposten.

Han forteller at han var på tur til Narvik da bilen stoppet i Gullesfjorden.

– Det ble bom stopp. Vi kontaktet bilberger og bilen ble stående igjen på en rasteplass. Da bilbergeren kom var bilen borte, og det var ingen spor å gå etter. Derfor var det overraskede at den nå er funnet, sier han.