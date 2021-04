Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Er det noen som har sprøyteskrekk?

– Nei, det er det veldig lite av, sier Jorunn Ellingsen.

Hun er en av mange som onsdag satte vaksiner på i alt 1001 bodøværinger. Antallet vaksinerte er det høyeste som er gjort på én dag i kommunen.

Siden romjulens første stikk har antall satte vaksinedoser i Norge nå rundet én million. Samtidig ventes vaksineleveransene å øke betraktelig de neste ukene.

Totalt har 722.648 personer fått første vaksinedose, mens 287.412 har fått sin andre dose.

Fakta om koronavaksinering Ekspandér faktaboks Onsdag er totalt 1.010.060 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge.

Så mange er vaksinert per 100.000 innbygger i fylkene (totalt vaksinert til nå i parentes):

Agder, første dose: 12.686 (39.180). Andre dose: 4.759 (14.699)

Innlandet, første dose: 15.033 (55.711). Andre dose: 6.599 (24.455)

Møre og Romsdal, første dose: 13.490 (35.822). Andre dose: 5.218 (13.856)

Nordland, første dose: 14.185 (34.094). Andre dose: 6.453 (15.510)

Oslo, første dose: 13.262 (92.436). Andre dose: 4.826 (33.641)

Rogaland, første dose: 11.292 (54.502). Andre dose: 4.299 (20.749)

Troms og Finnmark, første dose: 12.500 (30.271). Andre dose: 5.089 (12.325)

Trøndelag, første dose: 12.488 (58.836). Andre dose: 5.664 (26.683)

Vestfold og Telemark, første dose: 14.077 (59.389). Andre dose: 6.082 (25.657)

Vestland, første dose: 11.921 (76.155). Andre dose: 5.344 (34.138)

Viken, første dose: 13.482 (168.848). Andre dose: 5.228 (65.469) Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI)

– Det føles veldig bra. Det har ikke vært noe voldsomme køer, men det blir gjerne litt på starten av dagen uansett, sier helsesykepleier Karin Snøve Wiik i Bodø kommune.

På kommunes pressekonferanse kunne smittevernoverlegen, Tor Claudi, fortelle at 11.000 har fått første dose. 3.000 har så langt fått dose to.

Vaksinasjonstempoet i Bodø har ikke gått upåaktet hen.

Gøril Laugsand var blant de 1001 som fikk koronavaksine i Bodø i dag. Foto: Ola Helness / NRK

Hos FHI er de strålende fornøyd og overrasket:

– Jeg kan ikke huske i farten at noen andre har klart over 1000 doser, eller to prosent av befolkningen på én dag. Jeg vet ikke om det er norgesrekord, men det er på pallen i alle fall, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

1001 vaksinerte i en kommune med 52.000 innbyggere er ikke langt unna to prosent på en og samme dag.

– Det høres veldig bra ut. Det betyr jo at de har et godt system. Det er sånt vi liker å høre, sier han.

Håper på flere vaksiner 💉

En av dem som fikk første dose av vaksinen i går var Gøril Laugsand.

– Det gikk bare fint. Det var godt å få det unnagjort, sier hun til NRK.

Helsesykepleier Karin Snøve Wiik sier at dagen har vist at de er godt i stand til å vaksinere 1000 personer daglig, og de kunne godt ha økt tallet. Foto: Ola Helness / NRK

Selv om sykepleieren er fornøyd med at de har fått mange nye vaksinerte, er det også en annen fordel ved det store antallet.

– Vi har lært i dag at dette antallet er noe vi takler greit, vi kan faktisk øke lite grann. Det eneste som er utfordrende er plass til observasjon, sier Wiik.

Nå er det bare flere vaksiner som mangler.

– Nå håper vi på masse vaksiner fremover, slik at vi kan gjøre som i dag, sier Wiik.

FHI: Juni og juli blir de store vaksinasjonsmånedene

Overlege Preben Aavitsland svarer at de svært gjerne skulle hatt så mange vaksiner at Bodø kunne fortsatt i samme tempo også de neste dagene.

– Men dessverre så har vi ikke flere doser. Bodø og andre kommuner må regne med å få samme antall de nærmeste ukene nå. Et stykke ut i mai håper vi å kunne øke antallet betydelig igjen. Da må kommunene være forberedt og utvide kapasiteten.

Traff blink: Gøril Laugsand gjorde jobben enkel for vaksinatør Jorunn Ellingsen under dagens vaksinasjoner i Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

Han råder nå kommunene til å forberede seg for å øke vaksinasjonstakten. Allerede til uka kommer flere vaksiner fra Pfizer Biontech.

– Etterhvert vil det komme betydelig flere vaksiner. Da må alt gå på skinner.

– Hvilke signaler har dere på at de kommende leveransene vil komme som bestilt?

– Vi blir stadig mer sikre, i alle fall på hovedleverandøren vår Pfizer Biontech. De leverer veldig bra og mye slik de skal. Så får vi en del vaksiner fra Moderna.

– Begynner det å se lysere ut nå?

– Det ser veldig lovende ut på litt lengre sikt. Det blir nok juni og juli som blir de store vaksinasjonsmånedene. Når det er gjennomført, vil store deler av befolkningen over 18 år være vaksinert. Da skal vi få has på denne pandemien.