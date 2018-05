Fersk rapport: En av åtte fuglearter står i fare

– En av tre fuglearter i Norge står på rødlista. Mange av sjøfuglene er spesielt utsatt, i rapporten blir arter som lunde og krykkje nevnt, der Norge har store deler av den europeiske bestanden, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

Interesseorganisasjonen Birdlife International presenterte nylig sin rapport «State of the world's birds» som ser på tilstanden for verdens fugler.

I 2005 var det anslått at det fantes rundt 700.000 hekkende kykkjer i Norge, mens tall fra 2015 tyder på at det var 175.000 hekkende individer igjen. Foto: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt

Rapporten som er utarbeidet over en periode på fem år viser at 40 prosent av verdens totalt 11.000 fuglearter opplever tilbakegang. Samtidig er 44 prosent av artene oppgitt som stabile.

– Rapporten viser at tidligere utbredte og tallrike arter nå står i fare for utryddelse. På verdensbasis står hver åttende fugleart i fare, sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

– Vi har rotet det til

Han mener at det er vi mennesker som i stor grad påvirker økosystemene og tar i bruk store landareal, slik at flere arter blir fortrengt og havner på rødlisten. Det betyr at flere nå står i fare for å bli utryddet.

Den norske hekkebestanden for sjøfuglen alke er nå anslått til å være ca. 90.000 reproduserende individ, men arten har gått kraftig tilbake fra 1960-tallet og til i dag. Foto: Sindre Skrede / NRK

– Det er vi som har rotet det til, så nå vi må rydde opp, sier Eggen.

Han nevner måten vi driver jordbruk på, intensiv hogst av skog, nedhugging av gammelskog, drenering og utbygging av våtmark, vindkraftutbygging, oppdrett og store hyttelandsbyer.

På fastlandet i Norge hekker nå polarlomvi bare i Finnmark, med flest par på Hornøya. Bestanden har gått kraftig tilbake. Foto: Hallvard Strøm / Norsk Polarinstitutt

– I store deler av Europa, blant annet i England kjøper de opp landområder og etablerer våtmark og restaurerer våtmark. Og de har klart å øke bestanden av mange truede våtmarksarter. Det må vi jo gjøre i Norge også. Vi har ødelagt så mye natur at vi må restaurere natur og gjenetablere våtmark, mener han.