Nå kommer feriepengene – men for Tor Anders er det lite å juble for

– Jeg er en forholdsvis positiv sjel, men nå begynner det å bli småtungt, sier Tor Anders Rasmussen til NRK.

Rasmussen har vært permittert siden 12. mars i fjor. Da Norge ble koronastengt, jobbet han som markedssjef.

Arbeidsløsheten i Norge doblet seg da koronaviruset rammet landet. På det meste var 400.000 mennesker registrert som ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere hos Nav.

I løpet av hans snart halvannet år som permittert, har Rasmussen, som bor i Mo i Rana, gjort seg noen erfaringer.

– Jeg har søkt på 70 jobber siden den gang. Jeg har prøvd å holde meg oppdatert, lest mye fagbøker, lært meg nye ting. Har tatt noen kurs for å ikke falle av. Jeg står opp om morgenen og gjør det beste ut av dagen.

Opprinnelig har ikke permitterte rett på feriepenger av dagpenger. Men på grunn av det høye antallet permitterte, samt politisk press, innførte regjeringa i februar feriepenger også for permitterte.

Ordninga er midlertidig, og gjelder for utbetalinger i 2021 og 2022. For Nav-utbetalte feriepenger, utgjør satsen 10,2 prosent av utbetalte dagpenger i fjor.

Forbrukerøkonom i Sparebank 1 Nord-Norge, Kristian Haubakk. Foto: Sparebank 1 Nord-Norge

– Folk blir mer bevisste

Annerledesåret 2020 med rekordhøy andel permitterte, gir seg utslag i folks personlige økonomi i år.

Også bruken av feriepenger vil påvirkes av dette, mener forbrukerøkonom i Sparebank1, Kristian Haubakk.

– Det vil nok gjøre at folk blir mer bevisst på pengebruken sin.

Økonomen presiserer at folk må sjekke med arbeidsgiver og Nav om hva de får utbetalt.

– Men har man vært permittert i denne perioden har man kjent på at økonomien har vært verre enn den vanligvis er. Fokuset blir nok å betale regninger og komme à jour. Dernest ser man hva man har råd til å gjøre.

Høy sparevilje

Vanligvis drar mer enn ni av ti nordmenn på ferie årlig.

Smittesituasjonen gjør at færre enn normalt vil bruke penger på utenlandsreiser i år. Mange vil i stedet satse på norgesferie. Det synes Haubakk er positivt.

– Mange har fått seg en liten vekker gjennom pandemien. Det er godt med penger til overs. Vi ser at flere enn før har startet sparing og satt av penger. Men man skal kunne ta seg ferie og bruke penger også.

Haubakk sier at også blant de av oss som ikke har blitt personlig berørt, og kanskje til og med har opplevd at økonomien har blitt bedre på grunn av lav boliglånsrente, er spareviljen større nå.

Feriepengene kommer i juni

– Vi antar at det vil bli utbetalt 2,2 milliarder kroner i feriepenger av dagpenger i år. Feriepengene er et særskilt koronatiltak til permitterte og arbeidsledige og ble vedtatt av Stortinget våren 2021, skriver beredskapsleder Yngvar Åsholt i Nav i en e-post til NRK.

De fleste av oss har fem uker ferie i året, der feriepengene skal utgjøre om lag 12 prosent av feriepengegrunnlaget.

Yngvar Åsholt, beredskapsleder i Nav. Foto: NAV

– Vil også de som er koronapermitterte i år motta feriepenger fra Nav til neste år?

– Stortinget har besluttet at det skal være en feriepengeordning neste år, men hvordan løsningen for ferie og feriepenger blir for neste år er ikke avklart enda. Spørsmål om dette må rettes til Arbeids- og sosialdepartementet, sier Åsholt.

– Det blir bra

Ved utgangen av mai hadde Nordland lavest arbeidsledighet i landet. Ledigheten nærmer seg nivået før koronapandemien satte inn, ifølge tall fra Nav.

– Vi er avhengig av pengene. Ære være Nav og norske støtteordninger. Men livet skal ikke være sånn her når du har lyst til å jobbe og å bidra, sier Tor Anders Rasmussen.

Rasmussen får støtte fra Nav fram til 1. oktober. Når feriepengene hans kommer, vet han at beløpet blir lavere enn han er vant med.

– Ferien blir nok ikke det vi hadde tenkt, men sånn er det. Det blir litt nedskalert, men vi skal ha litt ferie. Det må vi ha. Jeg har en samboer som jobber, heldigvis. Vi skal kjøre til Stavanger og møte barnebarna våre. Det blir bra, avslutter Rasmussen til NRK.