Hver sommer strømmer nordmenn til Syden, men i år er det litt vanskeligere enn ellers på grunn av koronautbruddet.

Heldigvis finnes eksotiske reisemål ikke så veldig langt unna.

Lofoten har for eksempel sin helt egen Kreta.

Resten av landet kan også friste med spennende turmål, som Paris, Cuba og Sahara.

Nesten som i Middelhavet

EN REAL NORGESFERIE: I boka Frå Mumletjønn til Gnuldrehei har Gøril Grov Sørdal samlet mange norske stedsnavn fra utlandet. Nok til Norgesferie i mange år fremover. Foto: Frå Mumletjønn til Gnuldrehei / Spartacus forlag

I en stekende solvegg på Kreta sitter Anette Cock under stråhatten. I hånden har hun en iskald sommerdrink, og foran henne ligger havgapet og blinker.

Omgivelsene er akkurat som hos navnebroren Kreta i Middelhavet.

Kanskje bortsett fra at det blåser litt mer nordavind.

Og det er litt lengre til nærmeste all inclusive.

Og det snakkes norsk på hvert hushjørne.

Eller vent. Akkurat det er ganske likt, sier Cock litt lurt.

– Vi flyttet hit for omtrent et år siden. Det var definitivt et bevisst valg å flytte til en populær sydendestinasjon, ler Cock.

Selv om det ikke er helt likt det populære feriestedet er hun veldig fornøyd med sitt nye hjemsted, og deler gjerne øya med turister som vil nordover i sommer.

NYINNFLYTTER: Anette Cock er det nordlendingene kaller for en søring. Hun valgte å flytte til Kreta for ett år siden. Foto: Anette Cock / Privat

Bygg sandslott på Mallorca – på Sørlandet

Norge kan heldigvis skilte med «sydenvibber» både til lands og til vanns.

Det er ikke bare Kreta som har fått sin egen øy i Norge.

For de som ønsker å opprettholde ferietradisjonen om populære kystbyer finnes det flere muligheter.

På Sørlandet kan du bygge sandslott på plassen Mallorca. Skjærgården i Fredrikstad kan by på fotturer på holmen Cuba.

Og ønsker du å bade i Middelhavet i sommer også, finner du det i et lite tjern i Vefsn kommune på Helgelandskysten.

MALLORCA: Er det lenge siden du har vært i Spania? Hva med en tur til Mallorca i Kvinesdal? Foto: Marianne Haugland / Privat

Ønsker du heller å beholde skoene på, finnes det også flere storbyturer å velge mellom.

Kommunene Frogn, Kvinesdal og Gausdal kan skilte med hver sine Paris, Roma og London.

Er du av typen som ønsker å oppsøke de litt mindre chartervennlige stedene?

Norgeskartet kan også forlokke med naturopplevelser du kanskje ikke trodde var mulig å finne innlands.

Blant populære hyttekommuner på Østlandet ligger Himalaya i Etnedal, og Sahara i Nesbyen. I landets hovedstad kan du også finne Nordpolen, en plass på Sandaker i bydel Sagene.

IDYLLISKE SANDSTRENDER: Store sandstrender er ikke bare å finne på sydenferie. Her er Solastranda utenfor Stavanger, og en av Mallorcas populære strender. Forbløffende likt. Foto: MATHIAS OPPEDAL & PATRICK DA SILVA SÆTHER / NRK

Navnene stammer fra verdenskonflikter

Øya Kreta i Nord-Norge fikk navnet sitt fordi tyskerne bygde en festning der, samtidig som det pågikk kamper på Kreta i Hellas, under Andre verdenskrig.

Gøril Grov Sørdal er journalist, og har skrevet boka Frå Mumletjønn til Gnuldrehei.

Der har hun samlet mange uvanlige stedsnavn i Norge, og forteller også hvorfor noen av navnene har oppstått.

SMITTET AV ARBEIDET: Gøril Grov Sørdal ble interessert i stedsnavn etter å ha jobbet med det på radio. Interessen resulterte i en egen bok, og TV-serie, som gikk på NRK i 2015. Foto: Pressefoto

Det er flere av stedene som har fått navn etter konflikt.

Steder som Balkan og Korea oppsto da små nabokrangler ble sammenlignet med store konflikter i utlandet.

I tillegg kommer flere av navnene av at nordmenn emigrerte til utlandet, og kom tilbake med nye navn de ville gi til steder i hjemlandet.

Nomino: Se Sørdals NRK-serie om spesielle stedsnavn.

Lover ikke paraplydrinker

Stedsnavnene må derimot ikke forveksles med de mere velkjente reisemålene.

Selv om det kan høres ut som om det er Eiffeltårn i Norges Paris, eller at Mount Everest ligger i denne Himalaya, så er det ikke sånn.

ÅPNER ARMENE: Frank Johnsen er ordfører i Vågan, der Kreta ligger i Lofoten. Han ønsker nordmenn hjertelig velkommen nordover. Foto: Vågan kommune

Øya Kreta ligger i Vågan kommune i Lofoten.

Ordfører, Frank Johnsen (Sp), mener han ikke kan garantere at det blir sol og strand dersom nordmenn forventer sydenferie.

Han har derimot armene åpne.

– Vi ønsker nordmenn hjertelig velkomne til å sjekke ut, ikke bare Kreta, men gjerne hele nord, avslutter Johnsen.